Ana Hickmann fala sobre o câncer de Edu Guedes: ‘Como uma tempestade’

Ana Hickmann fala pela primeira vez sobre Edu Guedes ter feito cirurgia para remover câncer: ‘Momento delicado que estamos passando'

A apresentadora Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre a nova fase na vida do marido, o apresentador Edu Guedes. Em um post nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, ela comentou sobre como o casal está encarando a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas.

Ana mostrou uma foto do casal feliz durante o noivado e falou sobre a fé deles na cura da doença. Além disso, ela pediu para que os fãs continuem orando pela saúde do marido.

"Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", disse ela.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Edu Guedes já são casados no civil. Em breve, eles devem realizar uma cerimônia religiosa para celebrarem a união publicamente.

A descoberta do câncer

Edu Guedes descobriu o tumor por causa de uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Ele fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo.

Pouco depois, ele passou por mais exames e os médicos descobriram o câncer no pâncreas. Então, ele foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor.

A assessoria de imprensa do apresentador informou que os próximos sete dias serão bastante delicados para definir o sucesso do tratamento dele.

