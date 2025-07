Amiga de Preta Gil fala sobre os últimos dias ao lado da cantora: 'Vi sua luta'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Ju de Paulla esteve nos EUA durante tratamento experimental da cantora contra o câncer

Ju de Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, publicou uma homenagem de despedida à cantora na manhã desta segunda-feira, 21. A DJ, que esteve ao lado da filha de Gilberto Gil desde o início de seu tratamento contra o câncer, passou os últimos três meses nos Estados Unidos junto com ela.

Preta desembarcou em Washington em maio deste ano para iniciar um tratamento experimental. Porém, o quadro de saúde da artista se agravou e ela foi a óbito no domingo, 20, em Nova York. Em seu texto, Ju de Paulla contou que as duas estavam se preparando para retornar ao Brasil.

"E agora? Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Há 3 meses atrás eu larguei tudo no Brasil porque não teria lugar nenhum no mundo que eu queria estar que fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida, eu tava lá de mão dada com você", iniciou a amiga de Preta Gil.

Em seguida, Ju falou sobre os últimos dias ao lado da cantora: "Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente tava tão esperançosa", escreveu ela.

A última conversa de Preta Gil com Ju de Paulla

Ao longo de sua homenagem, Ju de Paulla relatou sua última conversa com Preta. De acordo com a DJ, tudo aconteceu pouco antes de todos embarcarem rumo ao Brasil.

" A sua última palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro Brasil e te esperava lá, pq você ia no outro voo mas sairíamos na mesma hora e você piscou pra mim, falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Ia ser em ny, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo", lamentou ela.

" Eu cheguei nos EUA com você e tô voltando sem você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu nome e de todas as variações possíveis: jude, diu, diude, bestie. Mas eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz! BESTIE, eu te amo!!! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor descansa! Seguiremos de mãos dadas ", finalizou Ju de Paulla.

