Vale Tudo: Humberto Carrão surge com novo visual em cena marcante

O ator Humberto Carrão grava a cena em que o personagem Afonso corta o cabelo ao descobrir uma doença grave na novela Vale Tudo

Neste final de semana, o ator Humberto Carrão gravou uma cena que promete emocionar os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo. Ele fez o momento em que o personagem Afonso decide cortar o cabelo ao descobrir que está com leucemia.

Afonso é diagnosticado com leucemia mieloide e enfrenta os efeitos colaterais da quimioterapia. Com isso, ele decide raspar o cabelo para não ter que ver os fios caindo.

A cena deve ir ao ar no final de agosto.

Humberto Carrão em cena como Afonso na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Manoella Mello

Saiba como Afonso descobre a leucemia em Vale Tudo

A vida de Afonso (Humberto Carrão) está prestes a sofrer uma reviravolta devastadora nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Segundo informações do site Notícias da TV, pouco tempo depois de ser traído por Maria de Fátima (Bella Campos) e flagrá-la na cama com outro homem, o triatleta será surpreendido por um diagnóstico que mudará tudo: leucemia.

O que começará com sintomas sutis como tonturas, cansaço, sangramentos nasais e manchas pelo corpo, tornará-se uma realidade inegável quando Afonso desmaia após um treino e é levado às pressas ao hospital. Os médicos realizam exames e confirmam a suspeita. O diagnóstico será revelado em uma conversa tensa: “Você está com leucemia”, dirá o doutor Fernando, personagem ainda sem ator divulgado.

Mesmo diante da gravidade da doença, Afonso pede que seu quadro seja mantido em sigilo. “Não quero ninguém sabendo. Não agora. Deixa eu entender o que tá acontecendo primeiro…”, dirá o empresário, que prefere lidar com a notícia sozinho.

A decisão reforça seu perfil reservado, mas pode colocar em risco o início do tratamento, já que ele evitará envolver familiares que poderiam ajudar na busca por um doador compatível. Isolado em um apartamento quase sem mobília, Afonso se distancia da mansão dos Roitman e mergulha em um processo solitário de entendimento e aceitação da doença. Mas o tempo é curto: a leucemia está em estágio inicial, e o tratamento exigirá um transplante de medula.

A reviravolta virá de uma revelação bombástica: o único parente compatível com Afonso será Leonardo (Guilherme Magon), o filho que Odete Roitman (Débora Bloch) deu como morto no passado. A presença de Leonardo no remake marca uma grande mudança em relação à versão original da novela de 1988, na qual o personagem já havia falecido vítima de um acidente. Submetido a exames, Leonardo será confirmado como o único doador possível.

Odete, ao receber o laudo, permanece em silêncio e o público ficará na expectativa sobre como ela lidará com a decisão de salvar ou não a vida do filho, em meio ao orgulho e aos segredos do passado.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 18 a 23 de agosto:

Capítulo 121 - Segunda-feira, 18 de agosto

Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

Capítulo 122 - Terça-feira, 19 de agosto

Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.

Capítulo 123 - Quarta-feira, 20 de agosto

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 21 de agosto

Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 22 de agosto

Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar.

Capítulo 126 - Sábado, 23 de agosto

Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.

