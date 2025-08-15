Ator de 'História de Amor' morreu 11 anos antes da morte do filho, que era ator

Relembre como foram as mortes dos atores Fábio Junqueira e Caio Junqueira, que eram atores de novelas da Globo

Com a reprise da novela História de Amor na Globo, o público conseguiu rever as cenas de um ator que já nos deixou: Fábio Junqueira, que interpretou o Fabricio, médico da clínica. O astro faleceu apenas 11 anos antes da morte do seu filho, o também ator Caio Junqueira.

Fábio Junqueira teve uma longa carreira na TV, no cinema e no teatro. Ele faleceu aos 52 anos em 2008. Na época, ele tinha um câncer e a causa da morte foi um edema cerebral.

Apenas 11 anos depois, o Brasil se despediu do filho dele, o ator Caio Junqueira. Ele estava com 42 anos quando sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado e passou por cirurgias por causa de um trauma no tórax, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em janeiro de 2019.

Caio Junqueira - Instagram/Reprodução

Outro astro de História de Amor que já partiu

História de Amor está no ar na Globo e traz rostos conhecidos no ar. Um destes é o intérprete de Marcos, o médico da obra. Trata-se do ator e diretor Buza Ferras. Ele morreu aos 59 anos e foi vítima de infarto, sofrendo três paradas cardíacas. Ele também lutou contra uma leucemia por 10 anos e nos deixou em 2010.

Nascido em 3 de maio de 1950 como Alberto Paulo Ferraz, o ator participou de vários sucessos na televisão, cinema e teatro. Estreou em 1972 em Selva de Pedra, da Globo, e foi parte da primeira versão de O Rebu, que foi alvo de censura. Sua atuação pode ser vista ainda em outros grandes sucessos,além da trama de Manoel Carlos. Esteve em Kanaga do Japão (1989); Brilhante (1981) e fez uma participação especial em Pantanal (1990). Na televisão, seus últimos trabalhos foram em Páginas da Vida, em 2006, como Ivan Moreira Telles e em 2008 em Malhação (2008) como Marcos.

No cinema, fez 9 filmes, enre eles O País dos Tenentes (1987); Vox Populi (1998); Viva Sapato (2004) e seu último trabalho nas telonas foi em 2010 no filme Elvis & Madonna. No teatro, fez mais de 15 espetáculos e brilhou em musicais como Hair (1969 e 1970) e outras peças como O Refém (1975); Simbad, o Marujo (1975); A Loja das Maravilhas Naturais (1980); Céu Azul (1984) e O Beijo no Asfalto (1984).