CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Ator de 'História de Amor' morreu 11 anos antes da morte do filho, que era ator
Novelas / Luto

Ator de 'História de Amor' morreu 11 anos antes da morte do filho, que era ator

Relembre como foram as mortes dos atores Fábio Junqueira e Caio Junqueira, que eram atores de novelas da Globo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 17h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fábio Junqueira
Fábio Junqueira - Foto: Reprodução / Globo

Com a reprise da novela História de Amor na Globo, o público conseguiu rever as cenas de um ator que já nos deixou: Fábio Junqueira, que interpretou o Fabricio, médico da clínica. O astro faleceu apenas 11 anos antes da morte do seu filho, o também ator Caio Junqueira.

Fábio Junqueira teve uma longa carreira na TV, no cinema e no teatro. Ele faleceu aos 52 anos em 2008. Na época, ele tinha um câncer e a causa da morte foi um edema cerebral.

Apenas 11 anos depois, o Brasil se despediu do filho dele, o ator Caio Junqueira. Ele estava com 42 anos quando sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado e passou por cirurgias por causa de um trauma no tórax, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em janeiro de 2019.

Caio Junqueira - Instagram/Reprodução
Caio Junqueira - Instagram/Reprodução

Outro astro de História de Amor que já partiu

História de Amor está no ar na Globo e traz rostos conhecidos no ar. Um destes é o intérprete de Marcos, o médico da obra. Trata-se do ator e diretor Buza Ferras. Ele morreu aos 59 anos e foi vítima de infarto, sofrendo três paradas cardíacas. Ele também lutou contra uma leucemia por 10 anos e nos deixou em 2010.

Nascido em 3 de maio de 1950 como Alberto Paulo Ferraz, o ator participou de vários sucessos na televisão, cinema e teatro. Estreou em 1972 em Selva de Pedra, da Globo, e foi parte da primeira versão de O Rebu, que foi alvo de censura. Sua atuação pode ser vista ainda em outros grandes sucessos,além da trama de Manoel Carlos. Esteve em Kanaga do Japão (1989); Brilhante (1981) e fez uma participação especial em Pantanal (1990). Na televisão, seus últimos trabalhos foram em Páginas da Vida, em 2006, como Ivan Moreira Telles e em 2008 em Malhação (2008) como Marcos.

No cinema, fez 9 filmes, enre eles O País dos Tenentes (1987); Vox Populi (1998); Viva Sapato (2004) e seu último trabalho nas telonas foi em 2010 no filme Elvis & Madonna. No teatro, fez mais de 15 espetáculos e brilhou em musicais como Hair (1969 e 1970) e outras peças como O Refém (1975); Simbad, o Marujo (1975); A Loja das Maravilhas Naturais (1980); Céu Azul (1984) e O Beijo no Asfalto (1984).

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

caio junqueirahistória de amorFábio Junqueira

Leia também

Eita!

Marco Aurélio toca o terror nos últimos capítulos - Globo/ Léo Rosario

Vale Tudo: Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Eita!

Celina desmascara Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos

Eita!

Odete fica abalada com notícia sobre Leonardo - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo

Bastidores

Nikolly Fernandes - Foto: Globo/ Manoella Mello

Atriz de Dona de Mim é irmã de atriz famosa da série Rensga Hits

CADÊ?

Luizinho em História de Amor; por onde anda o ator André Ricardo? - Reprodução/Globo

Ator mirim de História de Amor abandonou carreira artística; saiba por onde ele anda

Deu ruim!

Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis

Últimas notícias

Chris Pitanguy realizou uma blefaroplastiaMédico alerta para contraindicações na cirurgia de Chris Pitanguy: 'Cautela'
Vanessa da MataVanessa da Mata exibe sua beleza impecável em fotos de fio-dental na praia
Gabigol e Rafaella SantosGabigol e Rafaella Santos planejam casamento e filho em 2025, diz colunista
Iris Van HerpenIris Van Herpen apresenta vestido feito com 125 milhões de algas vivas; veja imagens
Dani LopezInfluencer apontada como ex-affair de Tirullipa quebra o silêncio
Há dois anos, Jojo Todynho realizou uma bariátricaMédica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'
Rodrigo FaroRodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night
8 lugares paradisíacos para visitar8 destinos paradisíacos brasileiros para visitar
Totia MeirelesTotia Meireles faz rara aparição com o marido, Jaime Rabacov, no shopping
Glória Maria chegaria aos 76 anos nesta sexta-feira, 15Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade