Alexandre Frota comenta afastamento do filho: 'Escolheu esse caminho'

O ator Alexandre Frota, que não possui contato há mais 10 anos com um dos filhos, explicou a decisão do rapaz em cortar o vínculo familiar

O ator e vereador Alexandre Frota abriu o coração ao comentar sobre o afastamento de Mayã Frota, seu filho mais velho. Os dois não possuem mais contato e estão brigados há mais de 10 anos.

Em entrevista à 'Veja', Frota explicou que a decisão de cortar o vínculo familiar partiu do rapaz, que não aceita o passado do pai. " Ele próprio procurou esse distanciamento, em um momento, inclusive, que estava celebrando minha entrada na política [em 2018], achei que ele estivesse curtindo, e não. Ele foi duro nas críticas", declarou.

" Vejo que ele não se preocupa com o pai. Ele não quer por perto um cara que foi ex-viciado, que fez filmes adultos e que se tornou deputado federal. Ele escolheu esse caminho. Ele mora na Alemanha e eu no Brasil, e está tudo certo", continuou Alexandre Frota.

Em seguida, o ator recordou a época em que Mayã se voltou contra ele. " Quando me tornei deputado federal, Mayã não aceitou, deu uma declaração bem pesada, dizendo que eu era um ex-viciado. Acho que ele deveria bater palma, talvez ele não entenda o quanto é grande a vitória de um ex-viciado, que conseguiu sair das drogas, que sobreviveu. Me orgulho, sou um vitorioso", disse.

Além de Mayã Frota, Alexandre Frota também é pai de Enzo, de 18 anos, e Bella, de 6 anos, frutos de seu atual casamento com a influenciadora fitness Fabi Frota. Recentemente, os dois jovens fizeram uma rara aparição no Domingão com Huck, da Globo, em uma homenagem ao ator.

Alexandre Frota relembra mudança na carreira com Perigosas Peruas

Exibida originalmente em 1992, a novela Perigosas Peruas chegou ao catálogo Globoplay recentemente. Ambientada em São Paulo, a comédia tem como um dos protagonistas Alexandre Frota (61). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra este projeto e aponta mudança em sua carreira com a trama: "Divisor de águas".

Em Perigosas Peruas, Frota era responsável por dar vida a Ângelo Garcia, também conhecido como Jaú. O ex-deputado federal por São Paulo afirma: "Só tenho boas recordações dessa novela. Eu me divertia demais. Eu agradeço muito à oportunidade que o Carlos Lombardi [autor] me deu", declarou; confira o bate-papo completo com o artista!

