Atrito: Saiba quem é o filho de Alexandre Frota que não apareceu no Domingão com Huck

Alexandre Frota foi homenageado no Domingão com Huck, da Globo, por 2 dos 3 filhos. Saiba quem é o rapaz que já brigou com o pai e ficou de fora da homenagem

O ator Alexandre Frota participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e recebeu uma homenagem de dois dos três filhos. Porém, o filho mais velho dele ficou de fora da homenagem porque tem uma relação distante com o pai e os dois já tiveram uma briga no passado. Saiba mais sobre o primogênito:

O filho mais velho de Alexandre Frota é Mayã Frota, de 27 anos . Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com Samantha Lima Gondim. Hoje em dia, ele vive na Alemanhã com a esposa, Emilie, e a filha. O jovem já tentou trabalhar com conteúdo adulto, mas logo desistiu. Hoje em dia, ele trabalha como estrategista digital.

O distanciamento entre Alexandre e Mayã veio à tona em 2018, quando o ator venceu as eleições para Deputado Federal. Na época, o rapaz criticou a vitória do pai. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei. Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", escreveu ele no Twitter.

Em resposta, Alexandre Frota disse: "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô. Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".

Além de Mayã, Frota é pai de Enzo, de 18 anos, e Bella, de 6 anos.

A carta de Alexandre Frota no Domingão com Huck

Durante o Domingão com Huck, da Globo, o apresentador Luciano Huck leu uma carta escrita por Alexandre Frota para ele. "Salve, Luciano. Vou te contar algo que talvez você entenda e ajude. Eu fui contratado da Globo por muitos anos. Desde grandes novelas de sucesso, minha vida sempre foi de superação. Eu sempre abri meus caminhos na marra. Nunca esperei acontecer. Conheci muito cedo o sucesso e sem estar preparado para ele. Fui criado nas ruas, no assalto casca-grossa de Vila Isabel e Tijuca, nas areias escaldantes de Copacabana. Tenho hoje 61 anos e já passei por muita coisa de verdade. Sou um cara fiel aos amigos, sou parceiro, escapei das drogas e ajudo muita gente. De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, a minha vida tem sido muito intensa. Eu sofri muito, mas calado", disse ele.

E completou: "Eu sempre me virei e em 2006 me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso. Até que em 2010, aquele bad boy irreverente se rendeu a uma história de amor que mudaria a minha vida. Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de 3 anos, que eu adotei e consegui, como pai biológico, colocá-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos e um dos momentos mais difíceis foi explicar para ele quem eu sou e sobre os filmes que fiz. Agora vou enfrentar uma nova batalha. Tenho a Belinha, de 6 anos, minha filha com a Fabi, e é aí que eu acho que você poderia me ajudar a dar orgulho para minha família e para minha filha e, de alguma forma, ter a minha história contada no seu programa. Poucas vezes você vai ter um personagem tão complexo quanto eu. Eu queria que a minha família, que a minha filha, tivessem muito orgulho de ver o pai sendo lembrado. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos. Eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode parecer um vídeo do ousado, mas eu gostaria muito que você me ajudasse nessa missão. Abraços, Alexandre Frota".

