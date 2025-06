Alexandre Frota faz pedido comovente a Luciano Huck: 'Sofri muito'

No 'Domingão com Huck', o apresentador Luciano Huck leu uma carta com um pedido especial que recebeu do ex-ator Alexandre Frota

Após 25 anos, Alexandre Frota, de 61 anos, voltou à TV Globo neste domingo, 8, para participar da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, contra o ator Eri Johnson, de 63 anos.

Durante o programa, o apresentador Luciano Huck revelou que recebeu uma carta especial do ex-ator. Na mensagem, Frota pedia para ele narrar sua história na televisão e mostrar aos seus filhos tudo que ele já passou.

"Salve, Luciano. Vou te contar algo que talvez você entenda e ajude. Fui contratado da Globo por muitos anos, fiz grandes novelas de sucesso. Minha vida sempre foi de superação. Conheci muito cedo o sucesso e sem estar preparado para ele. Tenho hoje 61 anos, já passei por muita coisa, de verdade. Sou um cara fiel aos amigos, sou parceiro, escapei das drogas e ajudo muita gente. De chefe da torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians e deputado federal. A minha vida tem sido muito intensa. Eu sofri muito, mas calado", contou o marido de Angélica.

"Em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome. E me levantei com ele. Até que em 2010, aquele bad boy irreverente se rendeu a uma história de amor, que mudaria a minha vida. Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de 3 anos, que eu adotei e consegui, com o pai biológico, colocá-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos. E o momento mais difícil foi explicar para ele quem eu sou e sobre os filmes que fiz", seguiu.

"Agora, vou enfrentar uma nova batalha. Tenho a Belinha, de 6 anos, minha filha com a Fabi, é aí que eu acho que você poderia me ajudar a dar orgulho pra minha família e pra minha filha e, de alguma forma, ter a minha história contada no seu programa. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos e eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode parecer um pedido usado, mas eu gostaria muito que você me ajudasse nessa missão. Abraços, Alexandre Frota", finalizou Huck.

Após ler a carta que recebeu, o programa contou a trajetória de Frota desde a infância em Vila Isabel até ele virar galã de novelas da Globo. Na emissora, ele atuou em Sassaricando (1987), Top Model (1989) e Perigosas Perucas (1992), entre outras. Depoiis relembraram o casamento dele com a atriz Claudia Raia e quando ele participou da Casa dos Artistas (2001), no SBT. Também foi exibido o trecho de uma entrevista em que ele revela que ficou rico e foi apresentado às drogas.

Recado dos filhos

Luciano Huck também mostrou um recado especial gravado pelos filhos de Alexandre Frota, Bella e Enzo. "Oi, papai, tô aqui para dizer que te amo muito. Eu não vivo sem você. Curta o seu momento", disse a menina. "Oi, pai, passando para dizer o quanto eu estou feliz de te ver aí. Você sabe que é minha inspiração", disse o rapaz. "Não consigo falar", disse Frota, emocionado.

Depois, ele fez um agradecimento. "Olha, Luciano, primeiro agradecer imensamente a você por essa oportunidade. É importante estar aqui nesse momento, ao lado do meu melhor amigo, de todas essas pessoas, da produção que teve tanto carinho para mim, voltar aqui e dar essa oportunidade para minha filha me ver na TV um evento super produzido. Tenho me dedicado nos últimos anos a cuidar das pessoas. Chegou um momento que falei: preciso que alguém me ajude e foi você", finalizou.

