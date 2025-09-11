A Fazenda 17: confira tudo o que se sabe sobre a nova temporada do reality

A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Veja o que se sabe até agora!

A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Pela primeira vez, o reality show da Record contará com 26 peões, número recorde na história do programa. O elenco foi confinado na noite de quarta-feira, 10, em um hotel em São Paulo, sem acesso a celular, internet ou TV.

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Até lá, eles serão levados para a sede, localizada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os nomes só serão revelados na estreia.

Novidades na dinâmica do programa

Nesta temporada, a Record decidiu cancelar a dinâmica do Paiol, que permitia que o público escolhesse dois novos competidores por meio de votação popular. Em seu lugar, será introduzida uma dinâmica inédita e "bombástica" já na primeira semana. Segundo Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, os detalhes ainda são mantidos em segredo, mas serão revelados ao público logo no primeiro dia do programa.

Quem está cotado para A Fazenda 17?

Embora a lista oficial de participantes só seja divulgada na estreia, alguns nomes já são dados como certos na atração, enquanto outros ainda são fortes especulações. A atriz venezuelana conhecida por seu papel em 'A Usurpadora', Gabriela Spanic, está na lista. Segundo o colunista, ela teria fechado sua participação em "A Fazenda 17".

Jesus Luz, modelo e ex-namorado de Madonna, também estaria confirmado para a nova temporada, bem como Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol. Renata Muller, influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, também foi cotada para a edição.

Outros nomes especulados incluem: o ator Rafael Cardoso. Segundo informações, ele teria sido um dos primeiros a negociar com a emissora, mas recentemente colocou um ponto final nos boatos e afirmou que não está no programa. O artista afirmou que chegou a ser procurado pela direção do reality, mas não conversou sobre a possibilidade porque é algo que não faz parte dos seus desejos na carreira televisiva.

Já Rayane Figliuzzi, influenciadora de 27 anos e namorada do cantor Belo, já estaria com contrato assinado há meses. Além de Fernando Oliveira, o Fefito, jornalista e ex-apresentador da RedeTV! e da TV Gazeta. E também a influenciadora Camila Loures e Fernando Sampaio, ator e ex-participante de 'A Grande Conquista'.

