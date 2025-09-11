CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. A Fazenda
  2. A Fazenda 17: confira tudo o que se sabe sobre a nova temporada do reality
A Fazenda / Vem aí!

A Fazenda 17: confira tudo o que se sabe sobre a nova temporada do reality

A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Veja o que se sabe até agora!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 12h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Adriane Galisteu
Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Record TV

A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Pela primeira vez, o reality show da Record contará com 26 peões, número recorde na história do programa. O elenco foi confinado na noite de quarta-feira, 10, em um hotel em São Paulo, sem acesso a celular, internet ou TV.

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Até lá, eles serão levados para a sede, localizada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os nomes só serão revelados na estreia.

Novidades na dinâmica do programa

Nesta temporada, a Record decidiu cancelar a dinâmica do Paiol, que permitia que o público escolhesse dois novos competidores por meio de votação popular. Em seu lugar, será introduzida uma dinâmica inédita e "bombástica" já na primeira semana. Segundo Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, os detalhes ainda são mantidos em segredo, mas serão revelados ao público logo no primeiro dia do programa.

Quem está cotado para A Fazenda 17?

Embora a lista oficial de participantes só seja divulgada na estreia, alguns nomes já são dados como certos na atração, enquanto outros ainda são fortes especulações. A atriz venezuelana conhecida por seu papel em 'A Usurpadora', Gabriela Spanic, está na lista. Segundo o colunista, ela teria fechado sua participação em "A Fazenda 17".

Jesus Luz, modelo e ex-namorado de Madonna, também estaria confirmado para a nova temporada, bem como Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol. Renata Muller, influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, também foi cotada para a edição.

Outros nomes especulados incluem: o ator Rafael Cardoso. Segundo informações, ele teria sido um dos primeiros a negociar com a emissora, mas recentemente colocou um ponto final nos boatos e afirmou que não está no programa. O artista afirmou que chegou a ser procurado pela direção do reality, mas não conversou sobre a possibilidade porque é algo que não faz parte dos seus desejos na carreira televisiva.

Rayane Figliuzzi, influenciadora de 27 anos e namorada do cantor Belo, já estaria com contrato assinado há meses. Além de Fernando Oliveira, o Fefito, jornalista e ex-apresentador da RedeTV! e da TV Gazeta. E também a influenciadora Camila Loures e Fernando Sampaio, ator e ex-participante de 'A Grande Conquista'.

Leia também: A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

adriane galisteuA FazendaA Fazenda 17

Leia também

Participantes

Gaby Spanic - Foto: Reprodução/Instagram

Gaby Spanic na Fazenda? Famosa dá spoiler de sua possível participação

Elenco

Renata Muller - Foto: Reprodução / Instagram

Renata Muller é cotada para integrar elenco de A Fazenda, segundo repórter

não quis

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Record

Apresentadora do SBT revela por que recusou convite para A Fazenda: 'Nunca'

Bastidores

Rafael Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores

Nova edição

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu comenta possíveis participantes de A Fazenda 17

Vazou?

Adriane Galisteu - Foto: Edu Moraes / Record TV

Veja a lista dos participantes cotados para A Fazenda 17

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade