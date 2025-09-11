A Fazenda 17: confira tudo o que se sabe sobre a nova temporada do reality

A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Veja o que se sabe até agora!
A 17ª temporada de 'A Fazenda' estreia na próxima segunda-feira, 15, com novidades importantes. Pela primeira vez, o reality show da Record contará com 26 peões, número recorde na história do programa. O elenco foi confinado na noite de quarta-feira, 10, em um hotel em São Paulo, sem acesso a celular, internet ou TV.
A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Até lá, eles serão levados para a sede, localizada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os nomes só serão revelados na estreia.
Nesta temporada, a Record decidiu cancelar a dinâmica do Paiol, que permitia que o público escolhesse dois novos competidores por meio de votação popular. Em seu lugar, será introduzida uma dinâmica inédita e "bombástica" já na primeira semana. Segundo Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, os detalhes ainda são mantidos em segredo, mas serão revelados ao público logo no primeiro dia do programa.
Embora a lista oficial de participantes só seja divulgada na estreia, alguns nomes já são dados como certos na atração, enquanto outros ainda são fortes especulações. A atriz venezuelana conhecida por seu papel em 'A Usurpadora', Gabriela Spanic, está na lista. Segundo o colunista, ela teria fechado sua participação em "A Fazenda 17".
Jesus Luz, modelo e ex-namorado de Madonna, também estaria confirmado para a nova temporada, bem como Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol. Renata Muller, influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, também foi cotada para a edição.
Outros nomes especulados incluem: o ator Rafael Cardoso. Segundo informações, ele teria sido um dos primeiros a negociar com a emissora, mas recentemente colocou um ponto final nos boatos e afirmou que não está no programa. O artista afirmou que chegou a ser procurado pela direção do reality, mas não conversou sobre a possibilidade porque é algo que não faz parte dos seus desejos na carreira televisiva.
Já Rayane Figliuzzi, influenciadora de 27 anos e namorada do cantor Belo, já estaria com contrato assinado há meses. Além de Fernando Oliveira, o Fefito, jornalista e ex-apresentador da RedeTV! e da TV Gazeta. E também a influenciadora Camila Loures e Fernando Sampaio, ator e ex-participante de 'A Grande Conquista'.
Leia também: A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem
Ver esta publicação no Instagram
|Beyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
|Confira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
|Abusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
|Futuro de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
|Especialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
|Médica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
|4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
|Estrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
|Miguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
|Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'