Gaby Spanic na Fazenda? Famosa dá spoiler de sua possível participação

Colunista revela a participação de a atriz de ‘A Usurpadora’ Gaby Spanic em A Fazenda 17, reality show rural da rede Record

Desde as últimas semanas, surgiram boatos sobre a participação da atriz venezuelana Gaby Spanic na nova temporada do reality show da rede Record, A Fazenda 17. Nesta quarta-feira, 10, os rumores ganharam mais força nas redes sociais após um vídeo da famosa circular pela internet.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a informação do vídeo viralizado foi confirmada. No registro, a artista foi flagrada ao conversar com um profissional sobre uma cirurgia. “Ah, depois da Fazenda eu faço!”, revelou ela na gravação.

A informação foi revelada quando o assunto do procedimento estético veio à tona. “Cirurgia ajuda a colar, a retrair a pele…”, iniciou o especialista durante a conversa com a famosa. Em seguida, Spanic perguntou sobre o tempo de recuperação do procedimento: “A recuperação é rápida?”. Ela foi informada que precisaria de aproximadamente uma semana para a recuperação.

Psicóloga alerta sobre Gaby Spanic na Fazenda

Gaby Spanic, atriz de A Usurpadora, se tornou um dos nomes comentados nas redes sociais quando o assunto é a nova temporada de A Fazenda. Surgiram boatos de que a artista venezuelana estaria em terras brasileiras para participar do reality show da Record. A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Fabiana Guntovitch, que alertou os novos participantes sobre o confinamento.

“Participar de um reality é, portanto, viver num palco de egos inflados, onde o indivíduo é confrontado com seu próprio inconsciente, com a manipulação da edição, com o olhar invasivo do público e com a fragilidade de sua identidade sob pressão. Do ponto de vista clínico, é um experimento humano fascinante, mas também perigoso, pois mexe em profundezas que nem sempre a pessoa está preparada para sustentar”, revelou a especialista.

“Ninguém consegue sustentar o estado de hipervigilância 100% do tempo, e pior, ninguém consegue controlar a percepção dos interlocutores o tempo todo. O inconsciente se impõe, a máscara social cai, e surgem aspectos mais autênticos da personalidade. É nesse ponto que vemos explosões emocionais, alianças improváveis e até autossabotagem”, explicou a profissional.

