Rafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores

O ator Rafael Cardoso se pronunciou sobre os rumores de que poderia estar no elenco de A Fazenda 17, da Record

O ator Rafael Cardoso se pronunciou sobre os rumores de que poderia integrar o elenco da nova temporada do reality show A Fazenda, da Record. Por meio das redes sociais, ele colocou um ponto final nos boatos e afirmou que não está no programa.

O artista afirmou que chegou a ser procurado pela direção do reality, mas não conversou sobre a possibilidade porque é algo que não faz parte dos seus desejos na carreira televisiva.

"Estou abrindo este vídeo rapidamente para esclarecer para vocês e deixar bem claro para todo mundo que: não, eu não estarei na Fazenda. Entraram em contato há muito tempo atrás com meu time, perguntaram se era da vontade. Não abrimos negociação porque eu falei que nunca foi da minha vontade participar do programa. Nada contra o programa, nada contra a emissora, nada contra ninguém. Só não é da minha vontade. Então colocando aí e usando a imagem há muito tempo para ficar colocando. Enfim, faz parte. Fake news faz parte. Então deixando aqui bem claro que não é verdade. Não participarei do programa A Fazenda”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Data de estreia de A Fazenda 17

O aguardado retorno do reality show A Fazenda está mais perto do que se imagina. A Record TV confirmou a data de estreia da 17ª temporada, que promete chacoalhar as noites da emissora com um elenco de celebridades e influenciadores confinados em busca de um prêmio milionário.

A nova edição de 2025 chega com um formato renovado e uma mudança significativa: a extinção do Paiol. Essa dinâmica, que permitia ao público escolher novos peões após o início do confinamento, não fará mais parte do jogo. Agora, os 24 participantes entrarão na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões desde o primeiro episódio, prometendo elevar a intensidade das estratégias e alianças desde o começo.

A data de estreia da temporada está marcada para o dia 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h30. O elenco completo, composto por 24 confinados, se reunirá na sede em Itapecerica da Serra, São Paulo.

A apresentação continua sob o comando de Adriane Galisteu, que assume o posto pelo quarto ano consecutivo. A emissora reforça que o programa manterá sua fórmula de sucesso, com um jogo dinâmico, surpresas e momentos que certamente dominarão as redes sociais.

A transmissão oficial será pela Record TV, com conteúdos exclusivos e extras disponíveis no PlayPlus, a plataforma de streaming do grupo. A lista de participantes ainda não foi divulgada, o que aumenta a expectativa do público para descobrir quem fará parte da disputa.

Com a nova estrutura, A Fazenda 17 reforça sua promessa de uma temporada intensa e cheia de reviravoltas, onde a briga pelo prêmio começa forte desde o primeiro dia.

Leia também: Adriane Galisteu comenta possíveis participantes de A Fazenda 17