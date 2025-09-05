CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. A Fazenda
  2. Rafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores
A Fazenda / Bastidores

Rafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores

O ator Rafael Cardoso se pronunciou sobre os rumores de que poderia estar no elenco de A Fazenda 17, da Record

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 15h23 - Atualizado às 15h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafael Cardoso
Rafael Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Rafael Cardoso se pronunciou sobre os rumores de que poderia integrar o elenco da nova temporada do reality show A Fazenda, da Record. Por meio das redes sociais, ele colocou um ponto final nos boatos e afirmou que não está no programa.

O artista afirmou que chegou a ser procurado pela direção do reality, mas não conversou sobre a possibilidade porque é algo que não faz parte dos seus desejos na carreira televisiva.

"Estou abrindo este vídeo rapidamente para esclarecer para vocês e deixar bem claro para todo mundo que: não, eu não estarei na Fazenda. Entraram em contato há muito tempo atrás com meu time, perguntaram se era da vontade. Não abrimos negociação porque eu falei que nunca foi da minha vontade participar do programa. Nada contra o programa, nada contra a emissora, nada contra ninguém. Só não é da minha vontade. Então colocando aí e usando a imagem há muito tempo para ficar colocando. Enfim, faz parte. Fake news faz parte. Então deixando aqui bem claro que não é verdade. Não participarei do programa A Fazenda”, afirmou ele.

Data de estreia de A Fazenda 17

O aguardado retorno do reality show A Fazenda está mais perto do que se imagina. A Record TV confirmou a data de estreia da 17ª temporada, que promete chacoalhar as noites da emissora com um elenco de celebridades e influenciadores confinados em busca de um prêmio milionário.

A nova edição de 2025 chega com um formato renovado e uma mudança significativa: a extinção do Paiol. Essa dinâmica, que permitia ao público escolher novos peões após o início do confinamento, não fará mais parte do jogo. Agora, os 24 participantes entrarão na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões desde o primeiro episódio, prometendo elevar a intensidade das estratégias e alianças desde o começo.

A data de estreia da temporada está marcada para o dia 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h30. O elenco completo, composto por 24 confinados, se reunirá na sede em Itapecerica da Serra, São Paulo.

A apresentação continua sob o comando de Adriane Galisteu, que assume o posto pelo quarto ano consecutivo. A emissora reforça que o programa manterá sua fórmula de sucesso, com um jogo dinâmico, surpresas e momentos que certamente dominarão as redes sociais.

A transmissão oficial será pela Record TV, com conteúdos exclusivos e extras disponíveis no PlayPlus, a plataforma de streaming do grupo. A lista de participantes ainda não foi divulgada, o que aumenta a expectativa do público para descobrir quem fará parte da disputa.

Com a nova estrutura, A Fazenda 17 reforça sua promessa de uma temporada intensa e cheia de reviravoltas, onde a briga pelo prêmio começa forte desde o primeiro dia.

Leia também: Adriane Galisteu comenta possíveis participantes de A Fazenda 17

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

A Fazendarafael cardosoRecordA Fazenda 17
Rafael Cardoso Rafael Cardoso  

Leia também

Nova edição

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu comenta possíveis participantes de A Fazenda 17

Vazou?

Adriane Galisteu - Foto: Edu Moraes / Record TV

Veja a lista dos participantes cotados para A Fazenda 17

Eita!

Luana Piovani - Foto: Reprodução/Instagram

Diretor de A Fazenda revela famosa que recusou convite com resposta dura

Eita

Elisângela Brito e Davi Brito - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Davi Brito implora para o filho negar convite de A Fazenda

Desistência!

Primeira desistência em A Fazenda 17 - Foto: Reprodução/Record TV

A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem

Estreia

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality

Últimas notícias

Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Ticiane Pinheiro e César TralliTiciane Pinheiro terá 'momento muito bacana' e pode ir para Globo, revela astróloga
Xuxa MeneghelXuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Novelas turcas conquistam o público brasileiroNovelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings
Rafael CardosoRafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores
Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o eventoPsicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
NoneYasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissãoMédico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce WillisPai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Xuxa MeneghelCabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade