CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. A Fazenda
  2. A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem
A Fazenda / Desistência!

A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem

Faltando poucos dias para a estreia do reality A Fazenda 17, a primeira desistência do reality da Record já foi confirmada

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 18h42

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Primeira desistência em A Fazenda 17
Primeira desistência em A Fazenda 17 - Foto: Reprodução/Record TV

Faltando menos de 20 dias para a estreia de A Fazenda 17, o reality rural da Record já registra a primeira baixa. Mary Mallandro, atriz, diretora de televisão e ex-mulher de Sérgio Mallandro, decidiu desistir do confinamento. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

De acordo com fontes da jornalista, Mary teria se preocupado com os desafios que o confinamento pode trazer e optou por não participar da atração. O reality, conhecido por colocar os peões em situações extremas no meio rural, exige resistência física e emocional, fatores que pesaram na decisão da artista.

Mary Mallandro e Sérgio Mallandro foram casados por cerca de sete anos. Do relacionamento, nasceu Sérgio Tadeu Cavalcanti, atualmente com 40 anos. 

Saiba as novidades da nova temporada de A Fazenda

A Record TV confirmou a data estreia da 17ª edição de A Fazenda. O programa volta à grade com novidades e garante movimentar as noites da emissora com novas celebridades e influenciadores confinados em busca do prêmio milionário.

A edição de 2025 contará com novidades e um formato um tanto diferente do habitual. Dentre as maiores mudanças, a principal alteração é a ausência do Paiol, dinâmica que permitia ao público escolher novos peões para entrar no jogo após o início do confinamento. Agora, todos os 24 participantes começam juntos a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões desde o primeiro episódio, o que promete aumentar a intensidade das estratégias desde os primeiros dias.

A nova temporada do reality mais polêmico da televisão estreia no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h30. O elenco será formado por 24 participantes, que ficarão confinados na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP).

Mesmo com novidades, o programa seguirá o formato já conhecido e a apresentação segue com Adriane Galisteu, que comanda o reality pelo quarto ano consecutivo. Segundo a emissora, a atração deve manter a proposta de oferecer um programa dinâmico, cheio de surpresas e com momentos decisivos que movimentam as redes sociais.

A Fazenda 17 seguirá com transmissão na Record TV e conteúdos extras disponíveis no PlayPlus, serviço de streaming do grupo. A lista oficial de participantes ainda não foi divulgada, o que deve aumentar a expectativa do público nos próximos dias.

Com a estreia confirmada, A Fazenda 17 retorna com uma estrutura consolidada e mudanças que afetam diretamente a dinâmica do jogo, reforçando a expectativa por uma temporada intensa e cheia de reviravoltas, sem depender de elementos externos para movimentar o programa. Tudo indica que a disputa começará forte desde o primeiro dia, com altas emoções e muitas intrigas entre os famosos.

Leia também:Adriane Galisteu diz quem foi o melhor participante de 'A Fazenda': 'Era real'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Recordreality showdesistênciaA Fazenda 17

Leia também

Estreia

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality

Opinou

Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / YouTube

Adriane Galisteu diz quem foi o melhor participante de 'A Fazenda': 'Era real'

Polêmicas

MC Gui - Foto: Reprodução / Instagram

MC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'

Será?

Gabriela Spanic - Foto: Reprodução / Instagram

Gaby Spanic comenta sobre rumores de participação na Fazenda

Eita

Raquel Brito - Foto: Reprodução / Instagram

Raquel Brito provoca o ex-BBB Davi sobre suposta ida para A Fazenda

Vem aí?

Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução/Instagram

Vai ou não? Ana Paula Siebert comenta rumores de que estaria em A Fazenda 17

Últimas notícias

Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma
Edu Gudes e famíliaEdu Guedes revela como teve forças para enfrentar dignóstico de câncer
Bárbara EvansBárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas
Anna Melo revela experiências na série Paulo, o ApostoloAtriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'
Lucy Ramos posta foto em famíliaLucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'
FaustãoPós-operatório de Faustão: Médico explica o que esperar após transplante de fígado
Blake Lively e o casal Taylor Swift e Travis KelceBlake Lively não será convidada para o casamento de Taylor; entenda a briga
Otaviano Costa e Flávia Alessanda saem do hospitalOtaviano Costa esclarece motivo de ausência em Melhor da Noite
Luan Santana posta foto com a mulher e a filhaLuan Santana posta clique encantador com a mulher e a filha: 'Família linda'
Maiara e MaraisaMaiara e Maraisa comentam sobre novo projeto 'Coração Acelerado'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade