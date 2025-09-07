Apresentadora do SBT revela por que recusou convite para A Fazenda: 'Nunca'

CARAS Brasil
Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, uma apresentadora do SBT revelou que não fará parte do elenco deste ano. Saiba quem

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/09/2025, às 11h46

Adriane Galisteu
Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Record

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, em 15 de setembro, a apresentadora Christina Rocha revelou que não fará parte do elenco deste ano. Ela revelou ter recebido o convite para participar do reality comandado por Adriane Galisteu, mas optou por recusar e explicou os motivos da decisão.

Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, Christina falou sobre o convite: "Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida. A Rachel Sheherazade foi bem corajosa. Se eu estivesse precisando muito, desesperada, talvez fosse, mas não me vejo nesse lugar".

Ela afirmou, porém, que gosta de reality shows e acompanha bastante esse tipo de programa, incluindo A Fazenda, BBB e De Férias com o Ex. Mas que só entraria num programa do tipo se fosse para trabalhar. "Eu adoraria apresentar um reality. Assisto tudo, gosto mesmo".

Atualmente, Christina Rocha retomou a apresentação do Casos de Família no SBT. O programa havia sido encerrado em 2023, e a apresentadora deixou a emissora em maio de 2024, após não se adaptar ao formato do programa Tá na Hora.

Depois de comandar um programa na rede social Kwai e trabalhar na divulgação do BBB na Globo no início deste ano, Christina foi convidada a retornar ao SBT para reassumir o Casos de Família. A atração reestreou em julho e, a partir desta segunda-feira, 8,  passará a ser exibida às 17h.

"Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo", pontuou.

Luana Piovani também recusou convite

Recentemente, o diretor Rodrigo Carelli revelou que convidou a atriz Luana Piovani para a atração rural, mas ela recusou. "Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", contou.  

Quem está cotado para A Fazenda 17?

Recentemente, uma relação com 24 possíveis participantes da edição deste ano do reality rural ganhou força nas redes sociais. Entre os nomes mais comentados estão a atriz Gabriela Spanic, eternizada como Paola Bracho em A Usurpadora, e João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato. A cantora MC Melody também aparece entre os cotados, assim como MC Guimê, que deixou o BBB 23 de forma polêmica.

Além dos nomes mais comentados, a lista traz personalidades de diferentes áreas. Entre eles estão o ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz, a influenciadora Camila Loures, o jornalista Fefito e o ex-jogador Edilson Capetinha.

Lista completa de possíveis participantes

  • Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
  • Arthur Urach (filho de Andressa Urach)
  • Bibi Babydoll (cantora)
  • Dinah Moraes (humorista)
  • Drico Alves (ator)
  • Eduarda Gutierrez (influenciadora)
  • FabianoMoraes (pai de Viih Tube)
  • Gustavo Rocha (influenciador)
  • Juliana Oliveira (comunicadora)
  • Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita)
  • Matheus Novinho (De Férias com o Ex e Rio Shore)
  • Pepita (cantora)
  • Rayane Figliuzzi (namorada de Belo)
  • Tamires Assis (guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito)
  • Gabriela Spanic (atriz, A Usurpadora)
  • João AugustoLiberato (filho de Gugu)
  • MC Melody (cantora)
  • MC Guimê (cantor, ex-BBB 23)
  • Rafael Cardoso (ator)
  • Jesus Luz (modelo)
  • Camila Loures (influenciadora)
  • Fefito (jornalista)
  • Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

Leia também: Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

A FazendaChristina Rocha

