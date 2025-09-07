Apresentadora do SBT revela por que recusou convite para A Fazenda: 'Nunca'

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, uma apresentadora do SBT revelou que não fará parte do elenco deste ano. Saiba quem

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, em 15 de setembro, a apresentadora Christina Rocha revelou que não fará parte do elenco deste ano. Ela revelou ter recebido o convite para participar do reality comandado por Adriane Galisteu, mas optou por recusar e explicou os motivos da decisão.

Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, Christina falou sobre o convite: "Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida. A Rachel Sheherazade foi bem corajosa. Se eu estivesse precisando muito, desesperada, talvez fosse, mas não me vejo nesse lugar".

Ela afirmou, porém, que gosta de reality shows e acompanha bastante esse tipo de programa, incluindo A Fazenda, BBB e De Férias com o Ex. Mas que só entraria num programa do tipo se fosse para trabalhar. "Eu adoraria apresentar um reality. Assisto tudo, gosto mesmo".

Atualmente, Christina Rocha retomou a apresentação do Casos de Família no SBT. O programa havia sido encerrado em 2023, e a apresentadora deixou a emissora em maio de 2024, após não se adaptar ao formato do programa Tá na Hora.

Depois de comandar um programa na rede social Kwai e trabalhar na divulgação do BBB na Globo no início deste ano, Christina foi convidada a retornar ao SBT para reassumir o Casos de Família. A atração reestreou em julho e, a partir desta segunda-feira, 8, passará a ser exibida às 17h.

"Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo", pontuou.

Luana Piovani também recusou convite

Recentemente, o diretor Rodrigo Carelli revelou que convidou a atriz Luana Piovani para a atração rural, mas ela recusou. "Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", contou.

Quem está cotado para A Fazenda 17?

Recentemente, uma relação com 24 possíveis participantes da edição deste ano do reality rural ganhou força nas redes sociais. Entre os nomes mais comentados estão a atriz Gabriela Spanic, eternizada como Paola Bracho em A Usurpadora, e João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato. A cantora MC Melody também aparece entre os cotados, assim como MC Guimê, que deixou o BBB 23 de forma polêmica.

Além dos nomes mais comentados, a lista traz personalidades de diferentes áreas. Entre eles estão o ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz, a influenciadora Camila Loures, o jornalista Fefito e o ex-jogador Edilson Capetinha.

Lista completa de possíveis participantes

Ariela Caraso (Casamento às Cegas)

(Casamento às Cegas) Arthur Urach (filho de Andressa Urach )

(filho de ) Bibi Babydoll (cantora)

(cantora) Dinah Moraes (humorista)

(humorista) Drico Alves (ator)

(ator) Eduarda Gutierrez (influenciadora)

(influenciadora) Fabiano Moraes (pai de Viih Tube )

(pai de ) Gustavo Rocha (influenciador)

(influenciador) Juliana Oliveira (comunicadora)

(comunicadora) Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita )

(filho de ) Matheus Novinho (De Férias com o Ex e Rio Shore)

(De Férias com o Ex e Rio Shore) Pepita (cantora)

(cantora) Rayane Figliuzzi (namorada de Belo)

(namorada de Tamires Assis (guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito )

(guia do Boi Garantido e ex de ) Gabriela Spanic (atriz, A Usurpadora)

(atriz, A Usurpadora) João Augusto Liberato (filho de Gugu)

(filho de MC Melody (cantora)

(cantora) MC Guimê (cantor, ex-BBB 23)

(cantor, ex-BBB 23) Rafael Cardoso (ator)

Cardoso (ator) Jesus Luz (modelo)

(modelo) Camila Loures (influenciadora)

(influenciadora) Fefito (jornalista)

(jornalista) Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

