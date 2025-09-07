Apresentadora do SBT revela por que recusou convite para A Fazenda: 'Nunca'

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, uma apresentadora do SBT revelou que não fará parte do elenco deste ano. Saiba quem
Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, em 15 de setembro, a apresentadora Christina Rocha revelou que não fará parte do elenco deste ano. Ela revelou ter recebido o convite para participar do reality comandado por Adriane Galisteu, mas optou por recusar e explicou os motivos da decisão.
Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, Christina falou sobre o convite: "Me convidaram para participar de A Fazenda. Participar nunca. Sou completamente diferente. Não gosto de expor minha vida. A Rachel Sheherazade foi bem corajosa. Se eu estivesse precisando muito, desesperada, talvez fosse, mas não me vejo nesse lugar".
Ela afirmou, porém, que gosta de reality shows e acompanha bastante esse tipo de programa, incluindo A Fazenda, BBB e De Férias com o Ex. Mas que só entraria num programa do tipo se fosse para trabalhar. "Eu adoraria apresentar um reality. Assisto tudo, gosto mesmo".
Atualmente, Christina Rocha retomou a apresentação do Casos de Família no SBT. O programa havia sido encerrado em 2023, e a apresentadora deixou a emissora em maio de 2024, após não se adaptar ao formato do programa Tá na Hora.
Depois de comandar um programa na rede social Kwai e trabalhar na divulgação do BBB na Globo no início deste ano, Christina foi convidada a retornar ao SBT para reassumir o Casos de Família. A atração reestreou em julho e, a partir desta segunda-feira, 8, passará a ser exibida às 17h.
"Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo", pontuou.
Recentemente, o diretor Rodrigo Carelli revelou que convidou a atriz Luana Piovani para a atração rural, mas ela recusou. "Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", contou.
Recentemente, uma relação com 24 possíveis participantes da edição deste ano do reality rural ganhou força nas redes sociais. Entre os nomes mais comentados estão a atriz Gabriela Spanic, eternizada como Paola Bracho em A Usurpadora, e João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato. A cantora MC Melody também aparece entre os cotados, assim como MC Guimê, que deixou o BBB 23 de forma polêmica.
Além dos nomes mais comentados, a lista traz personalidades de diferentes áreas. Entre eles estão o ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz, a influenciadora Camila Loures, o jornalista Fefito e o ex-jogador Edilson Capetinha.
Leia também: Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality
Ver essa foto no Instagram
|Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas da Globo, faz rara aparição na TV; veja o vídeo
|Apresentadora do SBT revela por que recusou convite para A Fazenda: 'Nunca'
|Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
|Prefeita dispara após João Gomes cancelar show por parto do filho: 'Não teve responsabilidade'
|Fefe mergulha na vida acadêmica e defende sua arte: 'Não estou de brincadeira'
|Yudi Tamashiro explica por que escolheu Japão como destino para cumprir 'chamado'
|Atriz de Terra Nostra saiu do país e exerce outra profissão; veja por onde anda
|Maraisa se emociona ao esclarecer vídeo com fã-mirim: 'Dei o meu melhor'
|MC Carol surpreende ao mostrar antes e depois após perder 54 quilos
|Show de João Gomes é cancelado às pressas após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto