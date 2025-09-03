Veja a lista dos participantes cotados para A Fazenda 17

Nova temporada do reality A Fazenda estreia em 15 de setembro e lista de possíveis nomes com 24 participantes circula na web

A poucos dias da estreia de A Fazenda 17, marcada para 15 de setembro, os fãs do reality já discutem intensamente os nomes que podem compor o elenco. A Record costuma manter a lista oficial em segredo até o dia da estreia, mas uma relação com 24 possíveis participantes ganhou força nas redes sociais, aumentando as expectativas.

Entre os nomes mais comentados estão a atriz Gabriela Spanic, eternizada como Paola Bracho em A Usurpadora, e João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato. A cantora MC Melody também aparece entre os cotados, assim como MC Guimê, que deixou o BBB 23 de forma polêmica.

Além dos nomes mais comentados, a lista traz personalidades de diferentes áreas. Entre eles estão o ator Rafael Cardoso, o modelo Jesus Luz, a influenciadora Camila Loures, o jornalista Fefito e o ex-jogador Edilson Capetinha.

Lista completa de possíveis participantes

Ariela Caraso (Casamento às Cegas)

(Casamento às Cegas) Arthur Urach (filho de Andressa Urach )

(filho de ) Bibi Babydoll (cantora)

(cantora) Dinah Moraes (humorista)

(humorista) Drico Alves (ator)

(ator) Eduarda Gutierrez (influenciadora)

(influenciadora) Fabiano Moraes (pai de Viih Tube )

(pai de ) Gustavo Rocha (influenciador)

(influenciador) Juliana Oliveira (comunicadora)

(comunicadora) Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita )

(filho de ) Matheus Novinho (De Férias com o Ex e Rio Shore)

(De Férias com o Ex e Rio Shore) Pepita (cantora)

(cantora) Rayane Figliuzzi (namorada de Belo)

(namorada de Tamires Assis (guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito )

(guia do Boi Garantido e ex de ) Gabriela Spanic (atriz, A Usurpadora)

(atriz, A Usurpadora) João Augusto Liberato (filho de Gugu)

(filho de MC Melody (cantora)

(cantora) MC Guimê (cantor, ex-BBB 23)

(cantor, ex-BBB 23) Rafael Cardoso (ator)

Cardoso (ator) Jesus Luz (modelo)

(modelo) Camila Loures (influenciadora)

(influenciadora) Fefito (jornalista)

(jornalista) Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

Apesar das listas que circulam, Rodrigo Carelli afirma que nem todos os nomes mencionados estão confirmados. Segundo ele, dois ou três participantes sequer foram citados em rumores, mas devem gerar grande impacto.

O diretor também ressaltou que o elenco foi montado para equilibrar perfis distintos e garantir conflitos, afinidades e reviravoltas, e ainda deixou no ar ainda a possibilidade de uma participante internacional.

