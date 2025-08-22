CARAS Brasil
A Fazenda / Estreia

Saiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality

Reality show da Record TV, A Fazenda 17 estreia com novidades, mudanças importantes no formato e 24 novos participantes

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
Publicado em 22/08/2025, às 16h00 - Atualizado às 17h07

Adriane Galisteu
Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Instagram

A Record TV confirmou a data estreia da 17ª edição de A Fazenda. O programa volta à grade com novidades e garante movimentar as noites da emissora com novas celebridades e influenciadores confinados em busca do prêmio milionário.

A edição de 2025 contará com novidades e um formato um tanto diferente do habitual. Dentre as maiores mudanças, a principal alteração é a ausência do Paiol, dinâmica que permitia ao público escolher novos peões para entrar no jogo após o início do confinamento. Agora, todos os 24 participantes começam juntos a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões desde o primeiro episódio, o que promete aumentar a intensidade das estratégias desde os primeiros dias.

A nova temporada do reality mais polêmico da televisão estreia no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 22h30. O elenco será formado por 24 participantes, que ficarão confinados na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP).

Nova temporada sem Paiol e com mudanças no formato

Mesmo com novidades, o programa seguirá o formato já conhecido e a apresentação segue com Adriane Galisteu, que comanda o reality pelo quarto ano consecutivo. Segundo a emissora, a atração deve manter a proposta de oferecer um programa dinâmico, cheio de surpresas e com momentos decisivos que movimentam as redes sociais.

A Fazenda 17 seguirá com transmissão na Record TV e conteúdos extras disponíveis no PlayPlus, serviço de streaming do grupo. A lista oficial de participantes ainda não foi divulgada, o que deve aumentar a expectativa do público nos próximos dias.

Com a estreia confirmada, A Fazenda 17 retorna com uma estrutura consolidada e mudanças que afetam diretamente a dinâmica do jogo, reforçando a expectativa por uma temporada intensa e cheia de reviravoltas, sem depender de elementos externos para movimentar o programa. Tudo indica que a disputa começará forte desde o primeiro dia, com altas emoções e muitas intrigas entre os famosos.

Leia também: Adriane Galisteu diz quem foi o melhor participante de 'A Fazenda': 'Era real'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

