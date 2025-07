Scheila Carvalho mostra viagem luxuosa que fez para os 15 anos da filha

Em vídeo, Scheila Carvalho mostra um pouco como foi a viagem que fez com Tony Salles e a filha para comemorarem os 15 anos da herdeira

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos no dia 22 de junho e no dia quatro do julho viajaram para Dubai para celebrarem a data em grande estilo. Algumas semanas depois da grande viagem, a dançarina postou um vídeo em sua rede social para mostrar um pouco como foi a experiência.

Neste domingo, 20, a famosa fez a publicação revelando algunas momentos que tiveram por lá e impressionou ao surgir deslumbrante no local cheio de luxo. "Sinceramente? Ainda não sei o que é mais incrível: o calor dourado do dia ou o brilho encantador da noite em Dubai. Cada momento tem seu charme!", contou a morena ao fazer o resumo.

Após fazerem a viagem especial, Scheila Carvalho deu uma festa em sua mansão para os 15 anos de sua única filha. Para o momento, a jovem apostou em um vestido exclusivo e delicado.

Tony Salles revela por que não foi à festa da filha com Scheila Carvalho

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos no dia 22 de junho e celebrou a data em grande estilo. Depois de comemorar a ocasião a bordo de um iate de luxo em Dubai, a adolescente ganhou uma festa especial em sua casa no Brasil. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos seguidores: a ausência do pai da menina.

"Cadê o Tony Salles?", quis saber um internauta. "Tava trabalhando uai.O pai trabalha todo final de semana, minha gente. As contas chegam todo mês", respondeu o artista. Scheila Carvalho também comentou a ausência do cantor.

"Cadê o marido?", escreveu outra pessoa. "Comemoramos na viagem! Essa festa foi para os amigos dela. Alguém tem que trabalhar, né, fia?", ela respondeu. "Linda festa, parabéns! Senti falta do Tony (o pai estava off)", falou outra seguidora. "Off na festa e ON nos palcos! Trabalhando, né?", rebateu a influenciadora.