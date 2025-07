Veja os detalhes do vestido de 15 anos da filha de Scheila Carvalho

Para os 15 anos da filha de Scheila Carvalho, um mini vestido foi confeccionado e os detalhes delicados chamaram a atenção; confira

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos no dia 22 de junho e ganhou uma festa especial em sua mansão. Para o momento, a jovem teve um vestido confeccionado para ela e os detalhes chamaram a atenção.

Na rede social, o estilista responsável pela peça, Elcimar Badu, postou um vídeo da adolecente em seu atelier fazendo as provas do modelo curtinho. Para o evento, Giullia escolheu um look claro, curto, sem alça e com flores, bem delicado.

"Um Minilov para chamar de seu! Giullia pôde ver sua imaginação ganhar forma para o seu dia especial, e ao lado de sua mãe, Scheila Carvalho , ficaram encantadas com o seu minilov. Um Vestido Mini em um tom rosa bebê bem delicado, bordado em rendas e micro pedrarias que se uniam ao design belíssimo das mais de 100 flores feitas a mão e aplicadas em 3D, com texturas e formatos diferentes, um charme! Minilov é sobre celebrar o seu sonho do seu jeitinho, afinal, nunca é tarde para despertar o mundo dos sonhos", detalhou sobre o modelo bastante escolhido por adolescentes para seus 15 anos.

Em sua rede social, Scheila Carvalho postou um vídeo mostrando como foi a festa na casa delas. Com decoração em tons de rosa e roxo, a jovem celebrou seus 15 anos em grande estilo com amigos próximos e familiares.

Scheila Carvalho retira harmonização facial

A dançarina e empresária Scheila Carvalho (51) se tornou assunto após reverter a harmonização facial. Em entrevista à TV CARAS especialista Taísa Malaman analisa a escolha da eterna morena do grupo É o Tchan e explica quais procedimentos ela ainda tem.

"É importante falar que ela removeu grande parte do ácido hialurônico, mas ela está com bioestímulo de colágeno, ultrassom e ácido hialurônico em pontos que ela precisava, sem exagero", explica ela sobre Scheila Carvalho . "Tem limites de onde colocar, se não dá esse aspecto de rosto inflado."

A especialista recorda que a dançarina chegou a relatar ter dificuldade para falar, e, por isso, ressalta a importância de ter naturalidade na aplicação. Ela afirma que o ácido hialurônico não é o "vilão" dos procedimentos estéticos, mas sim o exagero.

"Aconteceu uma onda de exageros de procedimento estético, popularizou demais e as pessoas acabaram perdendo um pouco a mão", acrescenta. Malaman diz que para fazer a reversão do procedimento estético com ácido hialurônico é utilizada uma enzima que o degrada e faz o paciente retornar ao seu estado original.

