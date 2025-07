Scheila Carvalho surpreende filha com festa em iate de luxo em Dubai

Scheila Carvalho celebrou os 15 anos da filha, Giullia Costa, com uma festa surpresa em um iate; família está de férias em Dubai

A empresária e dançarina Scheila Carvalho, de 51 anos, está curtindo dias de descanso em Dubai ao lado da família e aproveitou a ocasião para comemorar o aniversário da filha, Giullia Costa. A jovem completou 15 anos no dia 22 de julho e foi surpreendida com uma comemoração dentro de um iate no último final de semana.

A celebração foi uma surpresa para a adolescente. "Uau, filha, que lindo!", reagiu Scheila ao entrar na embarcação e ver os detalhes da celebração.

Além da decoração com balões e flores em tons de rosa, o local também tinha um bolo personalizado com o nome da aniversariante. “Gratidão a Deus por esse dia perfeito. Gratidão a Deus por nos permitir viver mais essa viagem", agradeceu a dançarina através de um Story no Instagram.

Nesta segunda-feira, 7, Scheila compartilhou um vídeo com mais detalhes da comemoração: “E por aqui, seguimos vivendo momentos inesquecíveis em família”, escreveu na legenda.

O cantor Tony Salles, marido de Scheila e pai de Giullia, também participou da surpresa. “Momento mais que inesquecível pro nosso tesouro”, comentou ele na publicação da esposa.

Dubai era um destino sonhado pela família

A escolha de Dubai como destino partiu da própria Giullia, que queria celebrar o marco dos 15 anos fora do Brasil. “É o sonho da Giullia e o nosso. A gente nunca foi para esse lugar”, contou Scheila, ainda antes do embarque, na quinta-feira, 3.

Durante o trajeto até os Emirados Árabes Unidos, a jovem já havia sido surpreendida com mimos no avião e também ao chegar ao hotel.

Anteriormente, no dia do aniversário de Giullia, Scheila publicou um texto emocionante para parabenizá-la: “Eu sonhei com você antes mesmo de engravidar, como se a vida já me preparasse para te receber com todo amor que só uma mãe pode sentir”, declarou.

