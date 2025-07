Patricia Abravanel mostra viagem em família para celebrar aniversário de Íris Abravanel

Com cliques raros da família reunida, Patricia Abravanel mostra como celebraram o aniversário de Íris Abravanel em viagem fora do Brasil

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou fotos da viagem que fizeram com toda a família para celebrarem os 77 anos de Íris Abravanel. Nesta terça-feira, 22, a apresentadora do SBT fez o álbum e encantou ao exibir as irmãs, sobrinhos, filhos, cunhados e seu marido, todos reunidos para comemorarem a data especial.

Fora do Brasil, eles apareceram curtindo cada momento juntinhos. Aproveitando o verão europeu, a família de Silvio Santos surgiu em um barco luxuoso se divertindo e desfrutando do dia ensolarado. Além disso, eles andaram de bicicleta e fizeram passeios por onde estavam.

"Uma semana toda para celebrar a vida dessa vovó amada demais! Filhas, genros e netos reunidos fazendo tudo que que minha mãe mais ama! Teve esporte, aventura, cultura, risadas, bagunça e MUITO AMOR! Detalhe: O vídeo da mergulhadora com cilindro é minha mãe! Muitos vivas para", contou Patricia.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora mostrou cliques com o marido e os filhos em Londres, na Inglaterra. Tempos atrás, a famosa revelou que foi com os filhos para o Rio Grande do Norte curtir uma festa junina com a família do marido. Fábio Faria nasceu no estado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Filho de Patricia Abravanel tem festão com tema original

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma grande festa para comemorar com amigos e família. Em sua rede social, a apresentadora postou alguns registros do evento e encantou ao exibir o caçula se divertindo com as atrações da comemoração.

Autêntico, o herdeiro mais novo da famosa escolheu mais uma vez o tema de Ciência para sua festa. Pensando nisso, além da deocoração inspirada em laboratórios, Patricia Abravanel mostrou que chamou cientistas para fazerem brincadeiras com os convidados. Veja as fotos do evento aqui!