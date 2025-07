Lexa posta novas fotos de viagem com Tati Machado na Amazônia

Curtindo viagem com Tati Machado e o marido na Amazônia, Lexa posta novos cliques de sua passagem e descobertas pelo local; veja

A cantora Lexa compartilhou novas fotos da viagem que está fazendo com a apresentadora Tati Machado pela Amazônia. Compartilhando a mesma dor com a comunicadora, de ter perdido o bebê após meses de gestação, as famosas foram com seus respectivos maridos, Ricardo Viana e Bruno Monteiro, para o local.

Nesta segunda-feira, 30, a funkeira postou cliques curtindo sua passagem pelo lugar cheio de natureza e mostrou suas descobertas. Lexa então surgiu fazendo passeio de barco, pinturas e visitando tribos para conhecer a cultura dos nativos.

"Vivendo o inexplicável! Obrigada @uiaraamazon por tudo", escreveu ela na legenda do álbum da viagem que está fazendo ao lado da jornalista da Globo.

É bom lembrar que Tati Machado perdeu seu primeiro filho, Rael, no dia 12 de maio. A apresentadora estava com 33 semanas quando deu a entrada na maternidade ao notar a ausência dos movimentos do bebê.

Já Lexa teve Sofia, que faleceu após três dias de seu nascimento. A bebê da cantora nasceu no dia dois de fevereiro. A menina veio ao mundo antes do esperado, porque Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP.

Lexa revela decisão que tomou após a perda da filha

No início de junho, Lexa decidiu detalhar o processo de luto após a perda da primeira filha fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Em entrevista ao MaterniDelas, ela contou que decidiu colocar um DIU para "descansar" o seu corpo após a gravidez da bebê, que morreu três dias após o parto prematuro.

“Eu preciso respirar, meu corpo… Quero viajar, distrair minha cabeça. Preciso de um ano respirando”, disse ao lado da Dra. Camila Martin, ginecologista e obstetra que acompanhou a sua gestação.

Diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce, Lexa ficou internada na Unidade Semi-Intensiva em janeiro: “A Sofia nasceu bem, muito fofinha, a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tinha uma equipe, eu não ouvi choro, não ouvi nada. É muito difícil. Seu filho nascer e não ter choro, é muito triste”, desabafou.

“No primeiro dia, ela estava muito bem. Só que, infelizmente, pra gente ver como é lindo, ao mesmo tempo. A mãe e o filho é uma unidade. Porque depois de um tempo, ela começou a ter problema no fígado… ela começou a ter os problemas que eu estava tendo. Era uma ligação muito grande mesmo”, continuou. Veja!