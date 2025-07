Leticia Spiller abre álbum de viagem especial a Portugal com o namorado

A atriz Leticia Spiller está aproveitando os dias de descanso fora do Brasil com o namorado, o empresário português Franclim; veja fotos

Leticia Spiller está aproveitando os dias de descanso em Portugal em ótima companhia! A atriz desembarcou no local ao lado do namorado, o empresário portuguêsFranclim Mendes da Silva, e tem curtido cada segundo da viagem especial.

Por meio das redes sociais, Leticia dividiu com os seguidores uma sequência de registros do passeio, incluindo idas a pontos turísticos, banho de cachoeira e uma pausa para apreciar um vinho. Em diversos cliques, o casal aparece em clima de romance em meio a natureza.

" De volta ao Gerês! Esse lugar mágico que já tomou conta do meu coração! São muitos momentos registrados que eu queria compartilhar com vocês e pra caber mais fiz esse carrossel diferente ", iniciou a artista na legenda da postagem.

Em seguida, Leticia Spiller descreveu todo o percurso feito ao lado de Franclim: "Começamos na Ermida, uma das aldeias mais isoladas do Parque Nacional da Peneda, que abriga essa linda cascata de água cristalina. Em seguida no caminho em Germil, fomos surpreendidos pelas vaquinhas Cachena, que pastam soltas na estrada", relatou ela.

"E mais à frente também com os cavalinhos Garranos; raça mais antiga e selvagem, que ajuda na prevenção de incêndios rurais, consumindo material combustível! São lindos demais!! [...] Já eram quase 21 horas e ainda tinha um restinho de sol, então terminamos o dia com um mergulho no Poço da Gola! Que dia lindo e inesquecível! ", finalizou a famosa.

Vale lembrar que Leticia Spiller e Franclim foram vistos juntos pela primeira vez durante o Carnaval deste ano. A atriz confirmou publicamente o namoro com o empresário português pouco tempo depois, em março.

"Meu coração tem dono e estou muito feliz", declarou Leticia em entrevista ao 'Gshow', na época. Esta é a primeira vez que a artista assume publicamente um relacionamento desde o fim de sua união de sete anos com o músico Pablo Vares.

Confira as fotos de Leticia Spiller em Portugal:

Leticia Spiller com o namorado em Portugal - Foto: Reprodução/Instagram

Leticia Spiller com o namorado em Portugal - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

A relação de Leticia Spiller com o ex, Marcello Novaes

Recentemente, Leticia Spiller foi questionada sobre sua boa relação com o ex-marido, o ator Marcello Novaes. Os dois famosos foram casados de 1995 a 2000 e são pais do também ator Pedro Novaes, que esteve no ar recentemente em 'Garota do Momento', da TV Globo.

Leticia, que nunca escondeu o enorme carinho que sente por Marcello, explicou que a ótima convivência entre um ex-casal é benéfica principalmente para os filhos; confira detalhes!

Leia também: Leticia Spiller destaca orgulho de Pedro Novaes após fim de Garota do Momento