Leticia Spiller surge em clima de romance com o namorado português: 'Papai do céu ouviu'

A atriz Leticia Spiller compartilhou registros ao lado de seu namorado, o português Franclim, com quem assumiu o relacionamento em março deste ano

A atriz Leticia Spiller também entrou no clima do Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou registros ao lado de seu novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, com quem assumiu o relacionamento em março deste ano.

Na publicação, ela compartilhou algumas selfies que tirou com o companheiro nos últimos meses. "Papai do céu ouviu", ela escreveu na legenda. E também adionou emojis de coração, trevo e carinha apaixonada.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Que esse dia seja repleto de muito amor. Feliz dia dos namorados eternos apaixonados", falou um. "Seus lindos!! Que Deus abençoe esse casalzão", declarou outro. "Que homem lindo! Que mulher linda!!! Lindo casal", declarou uma terceira pessoa.

"Seus lindos! Você só merece o melhor, amiga. Beije muito! Ame muito! Sim, quando é de verdade é simples. Simplesmente Acontece", declarou mais uma internauta.

Quando Leticia Spiller assumiu o namoro?

A atriz, que viveu um breve affair com o ex-BBB Nizam no ano passado, revelou ao 'Gshow' que está namorando. O eleito da artista é o português Franclim Mendes da Silva, com quem a famosa foi vista curtindo o Carnaval 2025.

"Meu coração tem dono e estou muito feliz", declarou Leticia ao veículo mencionado. Esta é a primeira vez que a atriz assume publicamente um relacionamento desde o fim de sua união de sete anos com o músico Pablo Vares.

"Ela é o pacote completo: ainda mais linda por dentro que por fora", derreteu-se Franclim ao falar sobre a amada. Vale lembrar que ele é formado pela Universidade de Trás-os-Montes, em Vila Real, Portugal, e mantém uma postura discreta nas redes sociais

