Leticia Spiller fala sobre relação com o ex, Marcello Novaes: 'Isso reflete'

A atriz Leticia Spiller abriu o coração ao falar sobre como sua relação com Marcello Novaes reflete na criação do filho do ex-casal

A atriz Leticia Spiller separou um tempo nesta terça-feira, 20, para conversar um pouco com os seguidores que a acompanham nas redes sociais. Entre os diversos assuntos abordados, a artista foi questionada sobre sua boa relação com o ex-marido, o também ator Marcello Novaes.

Os dois famosos foram casados de 1995 a 2000 e são pais do ator Pedro Novaes, que está atualmente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo. Leticia, que nunca escondeu o enorme carinho que sente por Marcello, explicou que a ótima convivência entre um ex-casal é benéfica principalmente para os filhos.

" É uma relação realmente muito linda e especial. Eu só posso agradecer. E espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido, porque quando um casal que tem filhos se separam, a gente precisa muito pensar nessa família, que ela não se dissolve. É uma família eterna, esses laços são eternos", declarou ela.

" E se a gente tem uma boa relação, isso reflete também nos nossos filhos. A chance dos nossos filhos serem mais bem resolvidos, se sentirem amados e acolhidos, quando os pais possuem uma boa relação é maior", completou Leticia Spiller.

Recentemente, Marcello Novaes também abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com suas ex-companheiras. Além de Leticia, o artista também foi casado com Sheyla Beta, mãe de seu filho mais novo, Diogo Novaes.

"Somos muito amigos. [...] Sheyla e Letícia frequentam a minha casa, almoçam, visitam os filhos... Tenho uma família muito unida, graças a Deus. Meus pais ficaram juntos até o fim", declarou o artista em entrevista ao site 'Splash'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Novaes (@marcellonovaesreal)

A semelhança entre Marcello Novaes e o filho

Filho dos atores Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes decidiu seguir os passos dos pais e também se tornou artista. Atualmente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo, o jovem de 28 anos tem se destacado nas telinhas.

Pedro também tem sido bastante comparado fisicamente com o pai em sua juventude. Recentemente, uma montagem com uma foto antiga de Marcello Novaes atuando e um registro atual do filho na novela das seis viralizou nas redes sociais e impressionou os internautas com a grande semelhança entre os dois.

A comparação, no entanto, não é um incômodo para o jovem. Em entrevista recente, Pedro contou que também se acha parecido com o pai, apesar das diferenças; confira mais detalhes!

Leia também: Em Búzios, Leticia Spiller curte passeio romântico ao lado do novo namorado