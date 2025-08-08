Jade Magalhães se derrete pela filha de 7 meses com Luan Santana: 'Sozinha'

A influenciadora Jade Magalhães compartilhou um novo clique da filha Serena, de 7 meses, fruto do relacionamento com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 8, um novo clique da filha Serena, de 7 meses, fruto do relacionamento com o cantor Luan Santana. Na publicação, ela celebrou um marco no crescimento da pequena.

Sem mostrar o rosto da filha, que aparece de costas para a câmera, a influenciadora registrou um momento em que a pequena está sentada sozinha sobre um tapete colorido com letras e desenhos infantis.

Vestindo uma blusa de manga longa rosa claro e uma calça com estampa floral, Serena surge concentrada diante de um brinquedo. Na legenda, Jade celebrou o marco: “Tem um bebê sentando sozinha aqui"

Storie de Jade Magalhães no Instagram

O mesversário da filha de Luan Santana e Jade Magalhães

No último dia 29, Serena completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que a comemoração teve um bolo personalizado decorado com tons de rosa claro, verde e amarelo. No topo, escreveram 'Serena 7 meses'. Docinhos decorados complementaram a decoração. Sem revelar o rosto da menina, os papais posaram com a pequena.

Recentemente, Jade contou que a pequena iniciou sua introdução alimentar e a primeira fruta que a pequena experimentou foi banana e a segunda mamão.

O relacionamento de Jade e Luan Santana

Jade e Luan se conheceram em 2008 e passaram por algumas idas e vindas ao longo dos anos. Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, revelaram a gravidez da primeira filha, que veio ao mundo no final de dezembro do ano passado. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

