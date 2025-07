Jade Magalhães encanta ao mostrar Serena comendo fruta

A influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou um registro fofo de Serena, sua filha com Luan Santana, comendo pitaya

Jade Magalhães encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao mostrar a fruta que escolheu para dar para a filha, Serena, de seis meses, que está na fase da introdução alimentar.

A influenciadora digital, casada com o cantor Luan Santana, compartilhou nos Stories que a filha comeu uma pitaya. No registro, aparece apenas as mãozinhas da bebê e um pedaço da fruta. "Dia de pitaya", escreveu a famosa na legenda. "Imaginem a pintura facial", completou.

Jade começou a introdução alimentar de Serena no começo do mês. Na ocasião, a influencer contou que a primeira fruta experimentada pela menina foi banana e a segunda foi mamão. "Ontem começamos a introdução alimentar por aqui, eu nem acredito que essa fase já chegou... iniciamos pela banana. Confesso que pensei que ela fosse gostar mais. Hoje foi dia de mamão e ela pareceu gostar mais! Semana que vem já teremos frutinha + almoço, não estou aguentando, gente", relatou.

Jade Magalhães mostra a filha comendo fruta - Foto: Instagram

Luan Santana confessa mudança após nascimento da filha

O cantor Luan Santana contou detalhes do que mudou em sua rotina após o nascimento de Serena, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães. Em entrevista ao portal LeoDias, ele contou como o seu dia a dia mudou desde que a pequena veio ao mundo.

"Muda bastante, a rotina é totalmente voltada para ela nos últimos meses. Tudo. Tudo gira em torno dela. Mas acho que agora a gente tá conseguindo entender mais essa nova rotina, sabe? Tá sendo mais gostoso, né? E a Jade ela se entrega bastante, cara. Ela quer realmente fazer tudo, ela quer participar, ela é daquele tipo mãezona e o que eu puder estar junto ali, estou! A gente fica meio assim, né? Querendo ajudar, tal. Mas eu tô aproveitando e é um momento muito novo e muito especial pra gente", disse ele. Confira!

