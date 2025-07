Gabriely Miranda compartilha registros da lua de mel com Endrick no Japão

Após o casamento, a modelo Gabriely Miranda e o jogador de futebol Endrick embarcaram para a lua de mel no Japão; veja fotos

A modelo Gabriely Miranda e o jogador de futebol Endrick oficializaram a união com uma cerimônia luxuosa e intimista em Madri, na Espanha, onde vivem atualmente. Após o momento especial, o casal embarcou para a lua de mel no Japão e registros da viagem romântica foram compartilhados nas redes sociais nesta terça-feira, 22.

Entre os cliques publicados pela modelo, há registros do casal usando trajes típicos e também imagens deles passeando nas movimentadas ruas de Tóquio. “Oi, Japão”, escreveu Gabriely na legenda.

Ainda nos últimos dias, a esposa do atleta mandou recado para a sogra, Cíntia Ramos, com quem protagonizou uma pequena polêmica no ano passado ao participarem do Conversa Com Bial e ela dizer que não queria que os dois se casassem tão cedo. Veja o que disse Gabriely!

Como foi o casamento religioso?

Após oficializarem o casamento no civil no ano passado, o casal compartilhou na última sexta-feira, 18, registros emocionantes do evento religioso. As imagens compartilhadas mostram o casal caminhando por um corredor decorado com flores brancas em uma cerimônia ao ar livre.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido volumoso de camadas. Já o noivo apostou em um terno branco. "Sr. Pessoa e Sra. Sousa. Ele preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no altar d’Ele", escreveram na legenda da publicação.

Como foi o casamento civil?

A modelo e o atleta se casaram oficialmente em setembro de 2024. O anúncio do casamento civil foi feito por meio de um post nas redes sociais em que os pombinhos compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Na legenda, a noiva do jogador do Real Madrid mencionou um versículo da bíblia para anunciar a notícia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveu ela.

