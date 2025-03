Esposa de Endrick, Gabriely Miranda revela se o casal planeja ter filhos

A família vai crescer? Casada com o jogador de futebol Endrick, Gabriely Miranda contou se deseja ser mãe futuramente

A modelo Gabriely Miranda, esposa do jogador de futebol Endrick, usou as redes sociais neste sábado, 1, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seu perfil oficial, a jovem abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas para responder.

Em meio às diversas questões, Gabriely foi perguntada sobre a possibilidade de aumentar a família ao lado de Endrick. Juntos desde 2023, os dois oficializaram a união no civil de maneira discreta em setembro de 2024 em Madrid, na Espanha.

"Pretende ter filhos no futuro?", quis saber um internauta. " Pretendo sim ", declarou a companheira do atleta. Ao longo do bate-papo descontraído com o público, a modelo ainda detalhou como tem sido a experiência de morar fora do Brasil.

Endrick e Gabriely Miranda se mudaram para a Espanha no ano passado, quando o jogador de futebol assinou contrato com o Real Madrid. "A diferença é absurda, o estilo de vida e a segurança que temos em Madrid nem se compara com o Brasil. Eu amo meu país, mas a Espanha tem meu coração", disse ela.

Gabriely Miranda revela se planeja ter filhos com Endrick - Reprodução / Instagram

Mãe de Endrick manda recado para a esposa do jogador

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, completou mais um ano de vida em dezembro de 2024 e ganhou um recado bastante especial da sogra, Cintia Ramos. Por meio das redes sociais, a mãe do atleta do Real Madrid publicou uma foto ao lado da nora e a parabenizou pela data especial.

"Parabéns, muita saúde e felicidades. Deus abençoe sua vida!", escreveu Cintia na legenda da imagem. O post da mãe de Endrick em celebração ao aniversário de Gabriely Miranda coloca novamente um ponto final nas especulações de um possível conflito entre a jovem e a sogra.

Em outubro do mesmo ano, em meio a rumores de que as duas não se dariam bem, Cintia compartilhou nas redes sociais um momento em família ao lado da nora; confira mais detalhes!

