Após se casar com Endrick, Gabriely Miranda manda recado para a sogra: 'Fez'

Após viver polêmica no passado com a sogra, antes de se casar com Endrick, Gabriely Miranda faz agradecimento para mãe do marido

A modelo Gabriely Miranda e o jogador de futebol Endrick se casaram em uma cerimônia luxuosa e discreta em Madrid, na Espanha, onde vivem atualmente. Após oficializarem o casamento no civil no ano passado, o casal compartilhou nesta sexta-feira, 18, registros emocionantes do evento religioso.

Alguns dias após o casamento, a esposa do atleta mandou recado para a sogra, Cíntia Ramos, com quem protagonizou uma pequena polêmica no ano passado ao participarem do Conversa Com Bial e ela dizer que não queria que os dois se casassem tão cedo.

Superado o atrito, a recém-casada fez um agradecimento para a mãe do amado. "Hoje eu só consigo pensar em como você fez um trabalho lindo criando o seu filho. Foi você quem ensinou pelo exemplo e pelo amor. Obrigada por ter passado valores que hoje fazem dele o homem que ele é comigo. Você estava belíssima", falou Gabriely ao ver as fotos publicadas no perfil de Cíntia Ramos.

Como foi o casamento civil de Gabriely Miranda e Endrick?

Vale lembrar que a modelo e o atleta já estão oficialmente casados desde setembro de 2024. O anúncio do casamento civil foi feito por meio de um post nas redes sociais em que os pombinhos compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Na legenda, a noiva do jogador do Real Madrid mencionou um versículo da bíblia para anunciar a notícia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveu ela.

Quem é Gabriely Miranda?

Gabriely Miranda é modelo e influenciadora digital. Ela tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e costuma postar fotos e vídeos de seus looks, dicas de beleza, da rotina e de suas viagens. A jovem é do signo de sagitário e sempre acompanha o marido em seus jogos de futebol. Ela também é religiosa e faz parte da Igreja Batista.