Adriane Galisteu abre álbum de viagem inesquecível em família: 'Lugar lindo'

A apresentadora Adriane Galisteu relatou grande encantamento ao conhecer um novo país com o marido e o filho; saiba o destino

Adriane Galisteu está aproveitando as férias de julho em grande estilo! Nos últimos dias, a apresentadora da Record desembarcou em Copenhagen, na Dinamarca, ao lado do marido, Alexandre Iódice, e do filho do casal, Vittorio, de 14 anos.

A artista, que nunca havia estado antes no local, tem compartilhado com o público nas redes sociais detalhes da passagem da família por lá. Em seu perfil oficial, a loira abriu um álbum de fotos especiais mostrando alguns passeios inesquecíveis do trio pelo lugar.

" Copenhagen, demorei pra te conhecer mas agora é amor eterno! Lugar lindo além da conta, entre bikes e cafés meu coração é todo seu… ", declarou Adriane Galisteu na legenda da postagem, deixando claro o quanto ficou encantada com o local após finalmente conhecê-lo.

Mas não foi só a apresentadora que ficou deslumbrada com Copenhagen! Nos comentários da publicação de Galisteu, diversos internautas deixaram mensagens reforçando a beleza do lugar. Além disso, os seguidores também dispararam elogios à família da loira.

"Melhor lugar do mundo! Aproveitem", escreveu uma internauta. "Esse lugar é apaixonante!", disse outra. "Família linda, construindo memórias e alicerces", comentou uma terceira. "Seu filho parece um príncipe dinamarquês! Lindos!", se encantou mais uma.

Vale lembrar que, em breve, os telespectadores poderão rever Adriane Galisteu diariamente nas telinhas. À frente de 'A Fazenda' desde 2021, a apresentadora retornará ao comando do reality rural da Record em setembro, mês em que a nova temporada deve começar.

Confira as fotos de Adriane Galisteu com a família na Dinamarca:

Adriane Galisteu com o marido e o filho - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu se reinventa ao deixar os medos de lado

Ao longo de sua trajetória, Adriane Galisteu (52) se tornou perita em quebrar tabus. Sempre de cabeça erguida, ela provou ao Brasil o tamanho de sua força e talento, se firmou como uma estrela da TV e, nos últimos tempos, tem se revelado uma voz para as questões femininas. Afinal, como toda mulher, tem momentos de dificuldade, medo e insegurança.

Corajosa, tem passado por cima desses sentimentos e mostrado sua humanidade e vulnerabilidade ao falar sobre menopausa, envelhecimento e até crises familiares, tanto na internet quanto na telinha com a chegada da 2ª temporada de Barras Invisíveis, da Universal+, que acompanha sua rotina como mãe, mulher e profissional.

"Na primeira temporada, estava tensa. Queria filtro, óculos, make. Na segunda, relaxei, não estava na defensiva. Essa temporada é mais perto do meu coração e estou ali com todos os meus defeitos”, avisa ela, que deu rasante na temporada de inverno de CARAS, em Campos de Jordão, na serra paulista, ao lado de seu marido Alexandre Iodice (53) e do filho, Vittorio (14); confira o bate-papo completo com a estrela!

