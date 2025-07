A Fazenda 17: 6 nomes de famosos cotados para o reality show da Record

Conheça a lista com 6 nomes de famosos que fazem parte de listas de supostos participantes do reality show A Fazenda, da Record

Os bastidores da Record TV estão agitados com a formação da lista de participantes do reality show A Fazenda 17. A atração está na reta final de assinaturas de contratos com as celebridades que vão ser os novos peões do programa. Com isso, alguns rumores começaram a circular na internet.

Vários portais começaram a fazer listas com nomes mais cotados e que podem estar em negociação para entrar no programa. Saiba os 6 nomes que já apareceram na lista do Portal Leo Dias para A Fazenda 17:

-Davi Brito: Campeão do BBB 24, ele é um dos nomes mais cotados para entrar no programa. Nos últimos tempos, ele passou por mudanças estéticas, como lipoaspiração e troca das lentes de contato dos dentes.

-Rayane Figliuzzi: Ela é namorada do cantor Belo e empreendedora. Ela é cotada para participar de A Fazenda, mas ainda não confirmou nada publicamente.

-Fefito: Fernando Oliveira, o Fefito, é apresentador e jornalista. Ele já participou de programas de fofoca na RedeTV e na Gazeta e também já teve uma coluna online.

-MC Guimê: O cantor já participou do Big Brother Brasil, mas foi expulso da atração. Hoje em dia, ele está em um novo relacionamento e vai ser pai pela primeira vez.

-Karin Hils: Sucesso na atuação em musicais, Karin Hils é ex-integrante do grupo Rouge. Ela é cotada para A Fazenda, mas ainda não assinou o contrato.

-Rafael Cardoso: O ator já foi galã das novelas da Globo, mas está longe da telinha após enfrentar desafios na vida pessoal. Ele revelou que já teve vícios em drogas e está se cuidando para ter uma vida saudável.

A estreia do reality show A Fazenda 17 está prevista para o dia 16 de setembro de 2025. A atração terá 22 participantes e será apresentada por Adriane Galisteu.

