Adriane Galisteu comenta críticas sobre seu corpo: 'Sou bem resolvida'

A apresentadora Adriane Galisteu refletiu sobre as críticas voltadas ao seu corpo e contou ter se habituado a um físico mais magro

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 16, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de um assunto que repercutiu nos últimos dias: seu corpo. A loira foi alvo de críticas por internautas que apontaram 'extrema magreza' após ela compartilhar algumas fotos de biquíni.

Adriane, então, separou um tempo para comentar sobre o assunto e ressaltou que se sente muito feliz e satisfeita com o que vê no espelho. A comunicadora ainda reforçou que não se importa com comentários de terceiros, uma vez que é muito bem resolvida consigo mesma.

"Estava vendo a repercussão da história do meu corpo, da magreza, que coisa mais louca isso, né? Como realmente falar sobre isso incomoda as pessoas. É uma pena que isso aconteça, porque eu sou tão bem resolvida com a minha vida, com o meu corpo, com os meus defeitos, com as minhas qualidades ", iniciou a famosa.

Em seguida, Adriane Galisteu explicou que não segue um 'padrão de beleza' imposto pela sociedade. " Nunca acreditei em um padrão de beleza, eu acredito no meu padrão de beleza, naquilo que eu olho no espelho e gosto ou não gosto. E eu sou mega feliz assim ", declarou ela.

"Quando eu estou um pouquinho acima do meu peso, eu já fico chateada. É uma luta, não pense que é fácil, mas eu me acostumei assim. Eu trabalhei numa época que era normal ser muito magra. Me habituei a me ver assim, não consigo me ver diferente ", continuou a apresentadora de ‘A Fazenda’, da Record TV.

Por fim, Adriane Galisteu comentou sobre a relação das mulheres com o espelho e aconselhou o público a se amarem mais: "Eu, como mulher, sei que quando tem alguma coisa errada, a gente foge do espelho. E essa coisa errada pode ser totalmente psicológica, não estou falando em questão física só. Então, sempre fui uma entusiasta da gente se olhar no espelho e gostar daquilo que está vendo, você tem que olhar pra sua imagem e se aceitar. Ninguém pode gostar mais de você do que você mesma ", concluiu a famosa.

