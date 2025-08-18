CARAS Brasil
  William Bonner justifica ausência no Jornal Nacional: 'Queria dar uma satisfação'
TV / Explicação

William Bonner justifica ausência no Jornal Nacional: 'Queria dar uma satisfação'

O jornalista William Bonner explicou o motivo de sua ausência no Jornal Nacional desta segunda, e contou quem será seu substituto

Publicado em 18/08/2025, às 20h06 - Atualizado às 20h35

William Bonner fala sobre ausência no JN
William Bonner fala sobre ausência no JN - Foto: Reprodução/Instagram

William Bonner surgiu nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, para revelar aos seguidores que não apresentará o Jornal Nacional de hoje. Ele gravou um vídeo na redação do telejornal ao lado de Hélter Duarte, seu substituto, e explicou o motivo da ausência. 

"Eu tô aqui com o Hélter Duarte. Hélter, o que você tá fazendo aqui no Jornal Nacional hoje?", questionou o âncora. "Olha, até esse momento é para apresentar o JN. A não ser que venha uma contraordem", respondeu o jornalista. 

Em seguida, Bonner pediu para o colega explicar o motivo de sua ausência. Hélter, então, contou que o apresentador está gripado. "Porque você tá gripado. Você é um paciente difícil, não devia ter vindo, devia ter ficado descansado em casa, mas você veio para fechar o jornal", explicou. 

William relatou que está com a voz ruim desde o último sábado,16, e achou melhor dar uma satisfação ao público. "É assim, eu tô desde sábado com a voz bem alterada, né? E eu queria só dar uma satisfação, porque eu desapareço do ar, aí já ficam achando que eu tô matando serviço, não tô matando serviço", avisou. "Ele nem devia estar aqui, o homem veio", brincou Hélter. 

"Mas para editar jornal tá tudo certo, mas para apresentar, na hora que a gente vai gravar a escalada, se começar a gravar a escalada naquele tom de voz que a gente usa, quando o terminar a escalada não sobra nada [de voz]", acrescentou ele, contando que Renata Vasconcellos terá outro parceiro de bancada nesta segunda-feira. "Então, só para dizer, o Hélter Duarte hoje quem vai estar ao lado da Renata Vasconcellos na bancada do JN. Valeu. Bom Jornal Nacional", finalizou. 

Confira: 

William Bonner relembra erro técnico que causou pânico na redação do Jornal Nacional

Recentemente, William Bonner relembrou uma das situações mais desesperadoras de sua carreira durante o vídeocast do Fantástico, O Futuro Já Começou. O apresentador, com 61 anos e 39 de TV Globo, contou que, em um dia comum na redação, vivenciou um episódio que o deixou completamente em pânico.

"Era uma coisa completamente fora do normal e a primeira coisa que você pensa com gritaria em um estúdio é fogo. Mas não tinha fogo e não tinha fumaça. Depois pensei que fosse um rato, que tinha um rato na redação", contou ele, explicando o desespero inicial. 

No entanto, o motivo do tumulto era algo muito mais inusitado. A confusão começou quando a equipe percebeu que, nos monitores de exibição, estava sendo transmitido algo totalmente inadequado para um canal da televisão aberta.

"Uma colega, Angela Garambone, que era a editora do Jornal Nacional, viu a minha expressão perdida e apontou para um móvel que tinha televisões que mostravam a concorrência e uma tela tinha a Globo RJ e outra a Globo de rede, a nacional. Olhei no monitor em que se lia 'Rede' e não estava legal. Tinham pessoas fazendo sexo, mas fazendo sexo muito explícito. E eram muitas pessoas fazendo muito sexo, muito explícito, no monitor de Rede. A minha reação... Fico arrepiado só de lembrar. Foi de absoluto pânico. Porque, na minha cabeça, pensei: 'Tenho três filhos e vão fechar Globo. Acabou a concessão da Globo vai ser caçada agora. A Globo está transmitindo o sexo explícito às 15 horas da tarde", revelou. Confira o relato completo!

