William Bonner relembra erro técnico que causou pânico na redação do Jornal Nacional

O jornalista William Bonner relembrou uma situação inapropriada que presenciou na antiga redação do Jornal Nacional, da Globo

William Bonner, jornalista e apresentador do Jornal Nacional, relembrou uma das situações mais desesperadoras de sua carreira durante o vídeocast do Fantástico, O Futuro Já Começou. O apresentador, com 61 anos e 39 de TV Globo, contou que, em um dia comum na redação, vivenciou um episódio que o deixou completamente em pânico.

Ele recordou que, durante uma tarde na antiga redação do telejornal, um grande alvoroço tomou conta da equipe. "Era uma coisa completamente fora do normal e a primeira coisa que você pensa com gritaria em um estúdio é fogo. Mas não tinha fogo e não tinha fumaça. Depois pensei que fosse um rato, que tinha um rato na redação", contou ele, explicando o desespero inicial.

No entanto, o motivo do tumulto era algo muito mais inusitado. A confusão começou quando a equipe percebeu que, nos monitores de exibição, estava sendo transmitido algo totalmente inadequado para um canal da televisão aberta.

"Uma colega, Angela Garambone, que era a editora do Jornal Nacional, viu a minha expressão perdida e apontou para um móvel que tinha televisões que mostravam a concorrência e uma tela tinha a Globo RJ e outra a Globo de rede, a nacional. Olhei no monitor em que se lia 'Rede' e não estava legal. Tinham pessoas fazendo sexo, mas fazendo sexo muito explícito. E eram muitas pessoas fazendo muito sexo, muito explícito, no monitor de Rede. A minha reação... Fico arrepiado só de lembrar. Foi de absoluto pânico. Porque, na minha cabeça, pensei: 'Tenho três filhos e vão fechar Globo. Acabou a concessão da Globo vai ser caçada agora. A Globo está transmitindo o sexo explícito às 15 horas da tarde", revelou.

O erro técnico

Em seguida, Bonner contou que pediu para ligarem para o setor de programação, que cuida do que entra no ar no canal. "Ligaram para São Paulo. 'E aí, Selma! O que está passando aí?' E a resposta foi que era novela. Mas como? Aquele é o sinal da rede", recordou.

Ainda preocupado, o editor-chefe ligou para Samuel Linhares, que era o gerente de programação do canal na época. "'O que você está vendo aí na tua frente agora na Globo?'. E ele respondeu: 'Está maluco, mestre? Estou vendo a novela'. 'Que novela?', quis saber. 'A Vale a Pena Ver De Novo'. Falei: 'Samuel, descobre o que está acontecendo. Aqui na redação, no monitor da rede, está rolando sexo. Mas sexo pesado, Samuel'", detalhou.

Depois, Bonner entendeu que as cenas explícitas eram algo pontual, e em seguida, ele recebeu uma ligação explicando o que aconteceu. "'Um colega canalizou o sinal do SexHot para o canal de rede da redação", completou.

William Bonner revelou que na redação do #JN o sinal foi trocado por um canal pornô e ele ficou chocado com a cena bizarra: "muita gente fazendo sexo".pic.twitter.com/3sBaC9qOXI — Jonh (@OJonhSantos) July 30, 2025

