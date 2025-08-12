CARAS Brasil
  Casa dos famosos
  2. Como é a cozinha de William Bonner? Filha revela detalhe da casa do pai
Casa dos famosos / Decoração

Como é a cozinha de William Bonner? Filha revela detalhe da casa do pai

O apresentador William Bonner aparece cozinhando em sua cozinha durante flagra feito pela filha Bia Bonemer no Dia dos Pais

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 12h43

William Bonner
William Bonner - Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador William Bonner surgiu um momento de sua rotina em casa. Uma das filhas dele, a influencer Bia Bonemer, registrou quando o pai fazia uma receita de brigadeiro no Dia dos Pais.

Em um vídeo nas redes sociais, ela mostrou o comunicador em sua cozinha durante o preparo da sobremesa para a família. Inclusive, as imagens revelaram detalhes da decoração do local, que tem armários claros, pia dupla e geladeira repleta de imãs.

Vale lembrar que William Bonner é discreto com sua vida pessoal e quase não mostra momentos de sua rotina. Por isso, o flagra da filha é um detalhe especial da vida do apresentador do Jornal Nacional, que apareceu bem à vontade com a família.

O comunicador mora com a esposa, Natasha Dantas, que é fisioterapeuta e artista plástica. Ele é pai de trigêmeos, Laura, Vinicius e Beatriz, frutos do antigo relacionamento com a apresentadora Fátima Bernardes. 

Vídeo de William Bonner aos 26 anos impressiona a web: "Lindo desde sempre"

Aposentadoria? William Bonner já falou sobre parar de trabalhar

O apresentador William Bonner refletiu sobre o seu futuro. Em entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que pretende parar de trabalhar no Jornal Nacional no futuro, mas ainda sem uma data definida. Porém, ele disse que não vai se aposentar, já que não pretende parar de trabalhar. 

Ao ser questionado se busca por 'sombra e água fresca', ele afirmou: "Eu tenho planos, sim! Para quando é, que não posso dizer e também não vou dizer que será de sombra e água fresca, porque eu tenho um exemplo na minha família. Meu pai trabalhou muito. Médico, empregos diversos, consultório particular, etc. Aí em um dia ele decidiu: 'Não dá mais! Eu preciso parar, eu estou ficando louco'. E ele mergulhou em um processo de envelhecimento acelerado quando parou, porque parou de uma vez. Então é até uma questão de saúde mental". 

Então, Bonner completou sobre o desejo de ter um trabalho que permita que ele faça mais viagens para visitar os filhos que moram na França. "O meu sonho é ter uma atividade bacana, relevante, que não demande tanto de mim para que sobre para mim o quê? Uma coisa chamada tempo! Eu tenho dois filhos que moram fora do Brasil. Eu preciso de tempo!", contou. 

William Bonner revela motivo para evitar ir em eventos públicos

No programa Altas Horas, da Globo, William Bonner contou que evita ir em grandes eventos públicos por causa da repercussão de sua presença. "Já fui xingado das mais variadas coisas, mas você cria uma casca. Hoje eu não deixo de fazer meus exercícios na rua, temendo que alguém, ou a esquerda ou a direita,vai me hostilizar. Mas eu tenho que dizer: show da Blitz [banda convidada do Altas Horas]? Não vou. Teatro? Não vou", disse.

E continuou: "Eu recebo muitos convites, mas porque, qual é o meu temor: se eu for a um teatro e houver um --porque basta um-- num teatro, num avião, num aeroporto... Basta um levantar a voz e fazer uma graça com o celular filmando e eu arruino um show, arruino a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo".

"Então eu prefiro viajar de carro, evito esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda que está com o coração aberto para escutar o outro, para aplaudir talentos. Enquanto isso houver, haverá esperança", finalizou ele.

Fátima Bernardes comenta boa relação com William Bonner após divórcio

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

william bonnerCasa dos famosos

