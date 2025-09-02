Ticiane Pinheiro estaria negociando com a Globo com ajuda de César Tralli

Após anúncio de mudança de César Tralli para o 'JN', Ticiane Pinheiro estaria negociando com a Globo para deixar a Record TV, diz colunista

A apresentadora Ticiane Pinheiro estaria negociando com a Globo após a emissora anunciar que César Tralli ficará no lugar de William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Trabalhando no Hoje em Dia, da Record TV, em São Paulo, a loira estaria negociando com a emissora concorrente para se mudar para o Rio de Janeiro para acompanhar o esposo na nova jornada.

As informações sobre essa possível mudança foram dadas pela colunista Carla Bittencourt, do site Leo Dias. Nesta terça-feira, 02, a jornalista contou que suas fontes disseram que a herdeira de Helô Pinheiro estaria com os pés fora da Record TV e em direção à Globo.

Conforme a nota divulgada por Carla, César Tralli até estaria ajudando nas negociações. Cláudio Marques, diretor de variedades e ex-editor-chefe do Jornal Hoje, muito próximo do novo âncora do JN, vem atuando nos bastidores para abrir espaço para a apresentadora em um dos formatos de entretenimento da casa.

Em dezembro deste ano, Ticiane Pinheiro completa 20 anos na Record TV e é o mês em que justamente acaba seu contrato. Ao saber da mudança do esposo, ela não deixou de fazer uma declaração e prestar todo seu apoio para ele, deixando no ar quais seriam os próximos passos deles na vida pessoal.

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos, quando a transição começou a ser preparada pela emissora. Ele pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O comunicador ficou 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.

O depoimento do apresentador sobre a hora da despedida

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou.

Renata Vasconcellos fala sobre a mudança

Com a saída de Bonner, Renata Vasconcellos vai trabalhar ao lado de Cesar Tralli. Em um depoimento, ela falou sobre a mudança.

"Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Ao Bonner, minha gratidão emocionada pela confiança, pelo aprendizado e pela inspiração. Na sua ética do trabalho e na sua coragem. Ao Tralli, minhas boas-vindas com a certeza confortante do que virá: parceria dedicada, competente e cheia de sensibilidade", comentou.