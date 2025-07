Tati Machado tem retorno emocionante ao Mais Você: 'Que saudade'

Após dois meses da perda do filho, Tati Machado tem visita emocionante no Mais Você; com lágrimas Ana Maria Braga recebeu a jornalista

A apresentadora Tati Machado voltou ao Mais Você nesta segunda-feira, 28, após dois meses afastada por conta da perda de seu bebê, Rael, aos oito meses de gestação. Muito emocionada, ela foi recepcionada com lágrimas e muito carinho por Ana Maria Braga.

Os colegas de trabalho também se emocionaram ao verem a jornalista, que apenas visitou o programa, pois está de licença por quatro meses. O marido dela, o fotógrafo Bruno Monteiro, acompanhou o momento e também recebeu o apoio da equipe. Ao chegar no estúdio, Tati Machado falou diversas vezes "que saudade".

Com o ovo que ela gosta e um coração com balões, ela foi recebida e contou como foi bom para ela dar a entrevista ao Fantástico para uma jornalista que passou pela mesma situação que ela. "Não podia ter sido uma pessoa melhor, a Renata sabe exatamente o que é essa dor dilacerante, aconteceu com ela mais de uma vez, ela também teve um bebê menino, então conversamos muito de coração... eu nem lembrava o que eu tinha falado... foi muito importante falar, eu estava engasgada, eu não tenho problema de falar, falo muito sobre a morte do meu pai, falo muito sobre as minhas dores, não é uma coisa que eu escondo e nem quero esconder. Eu estava com essa vontade de falar porque eu tenho recebido tanto amor e muita gente que passa por isso sozinho. Então que a gente pode fazer trabalhando assim na televisão, é virar e falar, porque alguém em casa vai falar: 'poxa, eu não estou sozinha',", relatou como resolveu se pronunciar para ajudar outras pessoas.

Tati Machado fala sobre o luto

Em conversa com Ana Maria Braga, Tati Machado revelou que no início não queria sair de casa por medo do olhar de pena das pessoas. A jornalista ainda relatou que tinha preparado tudo para a chegada do bebê, contudo, o quarto tinha a montagem marcada para a semana que perdeu o filho e acabou não sendo terminado.

Além disso, a comunicadora falou mais uma vez que não sentiu nada e só procurou atendimento por não sentir mais os movimentos do bebê.

"Eu sinto que o luto está ali e que a vida passa por esse luto, não é o luto que passa, ele fica mesmo, agora vendo muitas mães e pais que passam por essa situação acho que tem um pouco da sociedade de medir o impacto de uma perda pelo tempo", comentou sobre todas as dores serem relevantes independente do tempo da gestação ou que os pais passaram com os filhos.

"Eu me preparei para a chegada de um neném, estava tudo pronto, quando tudo acontece fico de colo vazio, sem meu trabalho inicialmente, eu não tinha coragem e sair de casa, tinha medo do olhar das pessoas, não queria que as pessoas me olhassem com pena", desabafou sobre o que sentiu logo no início.

Ai, gente, como é bom ver esse abraço 🥹 Bem-vinda de volta, Tati 💖🫂 #MaisVocêpic.twitter.com/Tx1mGhWaDA — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2025