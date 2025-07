Tati Machado abre o coração ao falar sobre a morte do filho: 'Sorrir é lembrar'

Afastada de TV, a apresentadora Tati Machado falou pela primeira vez em rede nacional sobre a morte do filho na reta final da gestação

A apresentadora Tati Machado falou pela primeira vez em rede nacional sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, Rael. A comunicadora perdeu o bebê, fruto de seu casamento com Bruno Monteiro, em maio deste ano, no oitavo mês de gestação.

Afastada da TV desde o ocorrido, Tati recebeu a equipe do 'Fantástico' em sua casa para contar como tem lidado com a dor do luto. Durante conversa com a jornalista Renata Capucci, a artista abriu o coração e declarou: " Eu acho que sorrir não é esquecer. Pelo contrário, sorrir é lembrar ".

Tati estava na reta final da gravidez, já com 33 semanas, quando ocorreu a perda gestacional. Na época, a apresentadora seguiu às pressas para um hospital após notar a ausência de movimentos do bebê. Após exames, os médicos identificaram o óbito.

A notícia foi divulgada através da assessoria de Tati Machado, no dia 13 de maio. Rael era o primeiro filho da famosa com Bruno Monteiro. A entrevista completa com a apresentadora e o marido será exibida na íntegra no próximo domingo, 27, no 'Fantástico', logo após o 'Domingão com Huck'.

Quando Tati Machado volta para a TV?

A apresentadora Tati Machado está longe da TV há quase dois meses. Ela se afastou da telinha após perder o primeiro filho, Rael, na reta final da gestação. O bebê parou de se mexer no ventre da mãe e nasceu sem vida. Desde então, a comunicadora não reapareceu na telinha. Porém, o retorno dela pode estar perto de acontecer.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, existe a possibilidade de Tati Machado voltar à TV ainda neste mês de julho. No entanto, a data ainda não está definida, já que Tati está de licença-maternidade. Mesmo que o filho dela tenha falecido, ela ainda tem o direito de ficar longe do trabalho durante o tempo previsto.

