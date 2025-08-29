CARAS Brasil
  Tatá Werneck revela como saiu de relacionamento abusivo
TV / Relacionamentos

Tatá Werneck revela como saiu de relacionamento abusivo

A apresentadora Tatá Werneck se emociona durante programa e conta que, com a ajuda do pai, conseguiu escapar de relacionamento abusivo

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 16h49

Tatá Werneck
Tatá Werneck - Fotos: Multishow/Juliana Coutinho

A apresentadora Tatá Werneck desabafou durante um dos quadros do programa Lady Night, na última quarta-feira, 27. Ela contou que já foi vítima de uma relação tóxica e conseguiu sair com a ajuda do pai.

Tatá revelou durante o quadro Pai Rico, Pai Presente, do programa do Multishow, durante entrevista com o MC Daniel. “Agora, vou falar uma coisa aqui fofa. Eu já vivi uma relação tóxica. O meu pai terminou a relação por mim, porque eu não conseguia sair. É verdade. Não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivi e o meu pai terminou uma relação por mim. Ele falou (pro meu namorado): ‘Você vai entender que essa mulher tem pai’. Juro”, relembrou ela.

A confissão surgiu quando o cantor foi questionado: “Seu filho está amando uma pessoa que você não gosta, você intervém?”, após a resposta do artista, a apresentadora comentou sobre sua experiência e se emocionou.

Tatá Werneck se choca ao ouvir MC Daniel falar sobre infidelidade

O cantor MC Daniel foi convidado para participar do programa Lady Night, nesta quarta-feira, 27. O artista passou pelo detector de mentiras de Hector Bolígrafo e revelou que nunca traiu em um relacionamento. A apresentadora se surpreendeu com a resposta.

Ao ser questionado, o artista respondeu rápido: “Não! Nunca na minha vida”. Tatá se chocou com a afirmação do cantor e perguntou: “Como assim? É possível os homens serem fiéis?”.

Ele continuou e expôs sua opinião sobre pessoas que traem em relacionamentos. “Trair diz muito sobre a pessoa, na minha opinião. Se ela é capaz de trair com quem dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. É difícil dizer isso. Quem trai, nossa, vai ficar com ódio mortal de mim, mas aí eu estou falando de mim. Cada um com o seu cada qual”, afirmou o funkeiro.

Leia também: Tatá Werneck fala sobre ser convidada para a Dança dos Famosos

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Relacionamento Abusivo
Tatá Werneck  

