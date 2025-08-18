CARAS Brasil
  2. Tatá Werneck fala sobre ser convidada para a Dança dos Famosos
TV / Dança dos Famosos

Tatá Werneck fala sobre ser convidada para a Dança dos Famosos

A apresentadora Tatá Werneck conta que tem medo de ser convidada para a Dança dos Famosos: "Muito medo"; entenda o motivo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 16h32

Tatá Werneck
Tatá Werneck - Fotos: Multishow/Juliana Coutinho

Neste fim de semana, a apresentadora Tatá Werneck comentou, durante a festa de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro, sobre ter medo de ser convidada para participar da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Toda vez que estou dançando as pessoas acham que estou drogada. Porque eu sei que não danço bem, faço mais robô. Tenho muito medo de ser chamada na Dança dos Famosos, um dos meus maiores medos. As pessoas me verem dançar publicamente”, contou Tatá Werneck.

A artista ainda comentou que não tem o costume de beber álcool ou usar substâncias ilícitas. “Eu acho muito doido porque as pessoas acham que sou toda bêbada e uso drogas, nunca usei drogas. Mentira, uma vez peguei um negócio errado mas não foi proposital, entendeu?”, brincou ela. “Sou super careta, a senhorinha do terço. Não saio, vocês percebem, não bebo, não ponho uma gota de álcool há 7 anos. A última vez foi a vez que a Bruna falou. Não bebo, pessoal, não faço nada”, completou Tatá.

Tatá Werneck na festa da Bruna Marquezine

O aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine aconteceu na última sexta-feira, 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A atriz recebeu amigos e familiares para a celebração, que contou também com shows ao vivo, decorações e cardápios especiais, e looks de tirar o fôlego.

Tatá Werneck foi uma das convidadas da noite, e quando o assunto foi a pista de dança, ela contou que fez questão de aproveitar a festa ao máximo. “Ontem trabalhei normal e hoje também, vou começar agora às 10h. Saí da festa da Bruna, tinha acordado 3 da manhã, saí e falei 'vou dormir cedo', eu durmo cedo e acordo cedo. 3h15 estava dançando igual um rato”, comentou a apresentadora.

Apesar de não ter bebido, a artista relatou que ainda está se recuperando da festa da famosa. “Eu não bebo. Toda vez que estou dançando as pessoas acham que estou bêbada. Estou só existindo dançando. Preciso de uma semana para me recuperar da festa, foi maravilhosa, incrível”, afirmou ela.

Leia também:Tatá Werneck comenta sobre beleza de Bruna Marquezine: 'Desmaia'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

