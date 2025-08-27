CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
TV / Eita

MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

O cantor MC Daniel revela nunca ter sido infiel e a curiosidade espanta a apresentadora Tatá Werneck: “Nunca na minha vida”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 16h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
MC Daniel
MC Daniel - Foto: Reprodução / Instagram

Durante as gravações do programa Lady Night desta quarta-feira, 27, o convidado MC Daniel chocou a apresentadora ao passar pelo detector de mentiras de Hector Bolígrafo. O artista revelou que nunca foi infiel em uma relação.

Ao ser perguntado por Tatá Werneck se já traiu alguma vez, o artista negou de imediato. “Não! Nunca na minha vida”, afirmou ele. Tal resposta surpreendeu a apresentadora, que questionou: “Como assim? É possível os homens serem fiéis?”.

O funkeiro continuou e expôs sua opinião sobre quem comete infidelidade dentro de um relacionamento. “Trair diz muito sobre a pessoa, na minha opinião. Se ela é capaz de trair com quem dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. É difícil dizer isso. Quem trai, nossa, vai ficar com ódio mortal de mim, mas aí eu estou falando de mim. Cada um com o seu cada qual”, concluiu o cantor.

Término de MC Daniel e Lorena Maria

No mês de julho, a influenciadora Lorena Mariaanunciou o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, através de uma publicação nas redes sociais. O ex-casal tem um filho chamado Rás, que completou 6 meses neste mês.

Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos”, disse ela em sua postagem.

A quem torcei por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria para você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. obrigada”, completou a influenciadora na época.

Leia também: MC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Tatá WerneckMC Daniel

Leia também

Big Brother Brasil

Marcos Mion e Tadeu Schmidt - Foto: Globo / Trouva / Alessandra Lima

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

VIXE!

Marcos Mion - Foto: Globo / Trouva

Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Aparição

Renata Abravanel - Foto: Reprodução / Globo

Filha de Silvio Santos aparece em reportagem da Globo. Saiba o motivo

Família

Fernando Pinheiro Jr e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial: ‘É um menino supercarinhoso’

ANIVERSÁRIO

Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anos - Foto: Paulo Jabur/Memória Globo

Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo

Novela

Walcyr Carrasco - Foto: Globo / Léo Rosario

Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade