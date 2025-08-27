MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

O cantor MC Daniel revela nunca ter sido infiel e a curiosidade espanta a apresentadora Tatá Werneck: “Nunca na minha vida”

Durante as gravações do programa Lady Night desta quarta-feira, 27, o convidado MC Daniel chocou a apresentadora ao passar pelo detector de mentiras de Hector Bolígrafo. O artista revelou que nunca foi infiel em uma relação.

Ao ser perguntado por Tatá Werneck se já traiu alguma vez, o artista negou de imediato. “Não! Nunca na minha vida”, afirmou ele. Tal resposta surpreendeu a apresentadora, que questionou: “Como assim? É possível os homens serem fiéis?”.

O funkeiro continuou e expôs sua opinião sobre quem comete infidelidade dentro de um relacionamento. “Trair diz muito sobre a pessoa, na minha opinião. Se ela é capaz de trair com quem dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. É difícil dizer isso. Quem trai, nossa, vai ficar com ódio mortal de mim, mas aí eu estou falando de mim. Cada um com o seu cada qual”, concluiu o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Término de MC Daniel e Lorena Maria

No mês de julho, a influenciadora Lorena Mariaanunciou o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, através de uma publicação nas redes sociais. O ex-casal tem um filho chamado Rás, que completou 6 meses neste mês.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos”, disse ela em sua postagem.

“A quem torcei por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria para você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. obrigada”, completou a influenciadora na época.

Leia também: MC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine