Saiba quem assume o programa Mais Você nas férias de Ana Maria Braga

A Globo anunciou quem vai substituir Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' durante as férias da apresentadora; confira!

A partir da próxima segunda-feira, 8, o programa Mais Você terá um novo comando nas manhãs da TV Globo. Ana Maria Braga se ausentará por 18 dias, entrando de férias até o dia 26.

Tati Machado foi escolhida para ficar no lugar da apresentadora e a passagem de bastão será feita no programa desta sexta-feira, 5, onde as duas vão bater um papo no ar. A escolhida para assumir o matinal não esconde a emoção ao falar sobre o desafio e também sobre o seu retorno às telas da TV Globo.

Em um trecho emocionante, a jornalista falou comandar a atração de Ana maria: "Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Mas me sinto também muito honrada por ter sido escolhida para isso, e ninguém faz nada sozinho. Aqui temos uma equipe gigantesca, então, por ter eles, eu me sinto mais tranquila de assumir isso. Estou muito feliz", afirmou.

Além da presença de Tati Machado, o público contará com a energia característica de Gil do Vigor, que participará do programa durante o período de férias, comentando as novelas da TV Globo.

Nesta sexta, o Mais Você vai aborda um tema de grande relevância para a saúde dos brasileiros: as doenças da coluna. Com a ajuda de um médico especialista, Ana Maria explica algumas das principais causas, como a má postura, enquanto o convidado detalha diagnósticos comuns e responde a dúvidas dos telespectadores.

Tati Machado e Ana Maria Braga - Foto: Globo/Daniela Toviansky

Tati Machado fala sobre retorno à TV

Afastada da TV desde a perda de seu bebê e cumprindo a licença conforme a lei, Tati Machado celebrou sua volta. Muito feliz com a novidade, a comunicadora disse que está emocionada ao ter sua volta ao trabalho ligada a um programa que considera sua casa.

"Eu estou muito feliz, muito feliz, de voltar e voltar para o lugar que eu sinto que é casa, lugar que me acolhe muito, muito feliz de ter essa responsabilidade, que é muito grande, Talita e Fabrício sabem bem disso, né? E ainda mais com meu amigo Gil. Eu espero honrar de verdade mesmo, eu estou muito emocionada e muito feliz", disse ela.

Além de voltar para a televisão aberta, Tati Machado também tem retorno marcado para o Saia Justa ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Juliette. Na atração, ela aparecerá a partir do dia 10 de setembro.

