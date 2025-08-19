CARAS Brasil
  2. Saiba detalhes da vida de Héctor Bolígrafo, o detector de mentiras do Lady Night
TV / VIDA PESSOAL

Saiba detalhes da vida de Héctor Bolígrafo, o detector de mentiras do Lady Night

O poligrafista Jorge Maria ganhou destaque ao analisar a voz humana para identificar possíveis mentiras no quadro Héctor Bolígrafo, do Lady Night

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 12h38

Poligrafista Jorge Maria
Poligrafista Jorge Maria - Foto: Reprodução/Multishow

O poligrafista Jorge Maria ganhou destaque ao analisar a voz humana para identificar possíveis mentiras no quadro Héctor Bolígrafo, do Lady Night, programa de humor do Multishow apresentado por  Tatá Werneck. Mas afinal, quem é o profissional por trás dessas análises?

 Jorge Maria é um dos poucos especialistas em testes de polígrafo no Brasil e já tem uma experiência de 28 anos na área. Ao longo dos anos, ele participou de diversos programas de TV, como CQC, Programa Silvio Santos, A Fazenda e Superpop. E já realizou  testes de polígrafo em diversas personalidades como Xuxa, Angélica, Nicolas Prattes, Alessandra Negrini, Narcisa Tamborindeguy e Pedro Bial.

Além de trabalhar como poligrafista, Jorge Maria é professor, ministra palestras sobre o tema e participa de mesas-redondas, como a que conduziu em março durante a aula magna de uma faculdade de Direito em São Paulo.

Em suas redes sociais, ele tem cerca de 15 mil seguidores e frequentemente compartilha fotos ao lado de celebridades que se submetem aos testes para descobrir se estão falando a verdade. Recentemente, ele publicou um registro ao lado do apresentador Rodrigo Faro, que esteve na estreia da nova temporada do Lady Night. 

Vida pessoal

 Jorge Maria é casado há mais de 30 anos com Adriana Smock, dona de uma empresa de consultoria de seguros em São Paulo. Juntos, o casal tem dois filhos: a caçula Melissa Maria e Felipe Maria, que seguiu os passos do pai ao se formar em Direito. Atualmente, o jovem atua como advogado e auditor.

Uma das grandes paixões de Jorge é o futebol. Ele é torcedor fanático do São Paulo e, recentemente, foi ao estádio do time do coração ao lado da família e declarou: "Meu lugar favorito no mundo ficou ainda mais especial com eles ao meu lado".

Veja também: Teve ensaio? Tata Werneck revela bastidores de dança com Débora Falabella

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Lady Night

