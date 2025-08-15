CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Rodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night
TV / Dança dos Famosos

Rodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night

Rodrigo Faro conta sobre o convite para participar da na nova temporada de ‘Lady Night’, do Multishow, e ainda brinca com seu convite na ‘Dança dos Famosos'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 16h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Faro
Rodrigo Faro - Foto: Globo/ Leo Rosario

O apresentador Rodrigo Faro contou detalhes sobre sua participação no programa Lady Night, do Multishow, sob o comando de Tatá Werneck. Ele afirmou que foi convidado para participar da atração desde a primeira temporada, mas só agora deu certo. Inclusive, o artista se divertiu ao brincar que só teria sido convidado para a Dança dos Famosos por causa da gravação com Werneck. 

A gente já vinha se falando há muitos anos. A Tatá queria que eu tivesse na primeira temporada do Lady Night, e a gente nunca conseguiu. Uma hora não dava por causa da emissora que eu trabalhava. […] toda vez que começava uma temporada a gente se falava: ‘e aí dessa vez será que vai dar certo?’ E nunca dava”, contou ele.

Com o término do meu contrato, estava sossegado e ela me mandou mensagem e falou: ‘e agora, depois de tantos anos, será que finalmente a gente vai poder estar junto no palco?’ e deu certo, foi muito especial, foi muito legal e acho que valeu a pena esperar tantos anos pra esse encontro da gente no palco que rendeu muita loucura”, completou o apresentador.

Então, ele se divertiu sobre estar no ar na Dança dos Famosos. “Acho que inclusive, a Globo viu a minha performance lá na Tatá. Viu que o tanquinho está em dia, que apesar da idade o molejo ainda continua, e aí eu recebi o convite pra Dança dos Famosos. Eu tenho certeza que eu só estou aqui por causa da Tatá Werneck”, falou ele.

Leia também: Rodrigo Faro tira a calça na Globo após 'fofoca' de Fernanda Paes Leme

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

dança dos famososRodrigo FaroLady Night
Rodrigo Faro Rodrigo Faro   

Leia também

Saudades

Caio Blat, Ronnie Von e Preta Gil - Foto: Divulgação RedeTV! - Reprodução / Instagram

Caio Blat se emociona ao falar de Preta Gil: 'Ela revolucionou o país'

Desabafo

Nicole Bahls - Foto: Reprodução/Globo

Nicole Bahls comenta sobre críticas após erro na Dança dos Famosos: 'Sempre'

DAS PASSARELAS À TV

Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TV - Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann

Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'

Superação

Juliana Arrais e Ricardo Macchi - Foto: Reprodução / Youtube (Podcast Papagaio Falante)

Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa

Looks

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias Perfeitos - Fotos: Paulo Tauil / Agnews

Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

Homenagem

Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Filhas de Silvio Santos marcam presença em homenagem ao apresentador

Últimas notícias

Chris Pitanguy realizou uma blefaroplastiaMédico alerta para contraindicações na cirurgia de Chris Pitanguy: 'Cautela'
Vanessa da MataVanessa da Mata exibe sua beleza impecável em fotos de fio-dental na praia
Gabigol e Rafaella SantosGabigol e Rafaella Santos planejam casamento e filho em 2025, diz colunista
Iris Van HerpenIris Van Herpen apresenta vestido feito com 125 milhões de algas vivas; veja imagens
Dani LopezInfluencer apontada como ex-affair de Tirullipa quebra o silêncio
Há dois anos, Jojo Todynho realizou uma bariátricaMédica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'
Rodrigo FaroRodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night
8 lugares paradisíacos para visitar8 destinos paradisíacos brasileiros para visitar
Totia MeirelesTotia Meireles faz rara aparição com o marido, Jaime Rabacov, no shopping
Glória Maria chegaria aos 76 anos nesta sexta-feira, 15Glória Maria completaria 76 anos; jornalista ganhou série documental de 60 anos de TV
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade