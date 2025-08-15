Rodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night

Rodrigo Faro conta sobre o convite para participar da na nova temporada de ‘Lady Night’, do Multishow, e ainda brinca com seu convite na ‘Dança dos Famosos'

O apresentador Rodrigo Faro contou detalhes sobre sua participação no programa Lady Night, do Multishow, sob o comando de Tatá Werneck. Ele afirmou que foi convidado para participar da atração desde a primeira temporada, mas só agora deu certo. Inclusive, o artista se divertiu ao brincar que só teria sido convidado para a Dança dos Famosos por causa da gravação com Werneck.

“A gente já vinha se falando há muitos anos. A Tatá queria que eu tivesse na primeira temporada do Lady Night, e a gente nunca conseguiu. Uma hora não dava por causa da emissora que eu trabalhava. […] toda vez que começava uma temporada a gente se falava: ‘e aí dessa vez será que vai dar certo?’ E nunca dava”, contou ele.

“Com o término do meu contrato, estava sossegado e ela me mandou mensagem e falou: ‘e agora, depois de tantos anos, será que finalmente a gente vai poder estar junto no palco?’ e deu certo, foi muito especial, foi muito legal e acho que valeu a pena esperar tantos anos pra esse encontro da gente no palco que rendeu muita loucura”, completou o apresentador.

Então, ele se divertiu sobre estar no ar na Dança dos Famosos. “Acho que inclusive, a Globo viu a minha performance lá na Tatá. Viu que o tanquinho está em dia, que apesar da idade o molejo ainda continua, e aí eu recebi o convite pra Dança dos Famosos. Eu tenho certeza que eu só estou aqui por causa da Tatá Werneck”, falou ele.

