Sabadou com Virginia: Equipe esclarece novas regras em programa após divórcio

Tem a ver? Equipe do 'Sabadou' se manifestou sobre novas regras nos bastidores do programa de Virginia após o divórcio com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca desembarcou em São Paulo na noite de quinta-feira, 5, para retomar as gravações do 'Sabadou com Virgina', seu programa exibido no SBT. No entanto, de acordo com o 'Notícias da TV', a plateia da atração deverá seguir novas regras nos bastidores, como a 'proibição' de aparelhos celulares no estúdio.

A ideia seria proteger a apresentadora do assédio em torno do recente fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, além de também evitar vazamento dos conteúdos do programa. Porém, na tarde desta sexta-feira, 6, a equipe do 'Sabadou' se manifestou a respeito do assunto e esclareceu as mudanças.

Ao site 'Hugo Gloss', eles explicaram que o novo protocolo não possui ligação alguma com a vida pessoal de Virginia Fonseca. Além disso, a equipe também ressaltou que as regras são válidas para todas as atrações da emissora de Silvio Santos (1930-2024).

"Essa é uma decisão do departamento de plateia da emissora para todos os programas. Não tem nada relacionado à Virginia e à separação, nem é um comunicado ou iniciativa da direção do programa", informou a produção do 'Sabadou'.

Em seguida, a equipe reforçou que o comunicado sobre a nova orientação foi feito por um caravanista, responsável somente por levar as pessoas para a plateia. A 'proibição' de celulares visa diminuir a desatenção dos espectadores e o vazamento antecipado de conteúdo das atrações.

"[Ele] recebeu uma orientação do departamento de plateias da empresa sobre algo que será política de todos os programas para diminuir a desatenção da plateia durante as gravações de todos os programas. Por isso, ele postou esta mensagem para orientar as pessoas que vão ao programa com ele", explicou a produção, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Quando Virginia e Zé Felipe se separaram?

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento no dia 27 de maio de 2025, após 5 anos de união. No comunicado, o ex-casal informou ao público que decidiram seguir somente como amigos.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", declarou Virginia em um trecho.

Leia também: Virginia Fonseca X Leonardo: Quem tem a maior fortuna? Veja os valores