Após separação, SBT muda regras para gravação do programa de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltará a gravar o Sabadou, seu programa no SBT, com algumas mudanças nos bastidores após anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Segundo o Notícias da TV, a plateia não poderá entrar com aparelhos celulares no estúdio para proteger a apresentadora do assédio e também para evitar vazamento dos conteúdos do programa. O site teve acesso a um comunicado enviado para caravanistas responsáveis por encher o auditório da atração. As gravações retornam na próxima segunda-feira, 9.

"Atenção! Nova regrinha no Sabadou com Virginia! A partir de junho, não será mais permitido entrar com aparelhos celulares ou fotográficos durante as gravações do Sabadou com Virginia. Infelizmente, ao longo das últimas gravações, algumas regras foram descumpridas", informaram no começo do texto.

"O uso de celulares tem gerado distrações, comprometendo o foco da gravação e da apresentação. Além disso, foram registrados casos de criação de vídeos e conteúdos não autorizados, o que acabou resultando em vazamentos de trechos do programa antes da exibição oficial", acrescentaram.

"Reforçamos que o objetivo do Sabadou com Virginia sempre foi proporcionar um ambiente de interação real, leveza e diversão ao vivo, e para isso contamos com a colaboração e o respeito de todos! Vamos viver o momento intensamente, com toda a energia que o Sabadou merece!", enceraram.

Vale dizer que a proibição do uso do celular no estúdio é um procedimento usado pela maioria dos programas de TV.

Virginia surge sem aliança após separação de Zé Felipe

Nesta quarta-feira, 4, Virginia Fonseca chamou a atenção dos internautas ao aparecer em suas redes sociais sem a aliança de casamento, mais de uma semana após anunciar a separação do cantor Zé Felipe.

A influenciadora compartilhou uma foto abraçada à filha, Maria Flor, em que aparece usando outros acessórios, menos a aliança. Até então, Virginia continuava usando a joia mesmo após o término, aparecendo com o anel em diversos momentos nas redes sociais, incluindo a festa de aniversário de sua filha, Maria Alice, na última segunda-feira, 2. Saiba mais!

