Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa

O apresentador Rodrigo Faro falou sobre a decisão de se ausentar do trabalho assim que a esposa foi diagnosticada com câncer: 'Precisava'

O apresentador Rodrigo Faro abriu o coração ao relembrar um dos momentos mais delicados de sua vida: o diagnóstico de câncer da esposa, Vera Viel. A modelo, que está em remissão da doença, descobriu, em outubro do ano passado, um tumor raro e maligno na coxa esquerda, denominado de Sarcoma Sinovial.

Em entrevista ao programa 'Lady Night', do Multishow, Faro falou sobre a decisão de se afastar do trabalho assim que a companheira recebeu o diagnóstico. Na época, o comunicador anunciou que ficaria um período sem apresentar o 'Hora do Faro', exibido na Record TV, para cuidar de Vera.

" A partir daquele momento, tudo perdeu importância na minha vida. Eu só queria cuidar da minha esposa, curá-la. Naquele momento, não era sobre um apresentador que estava abandonando o seu público, era sobre um marido que precisava cuidar da coisa mais importante que ele tem aqui na Terra ", declarou o artista.

Após 16 anos, Rodrigo Faro encerrou seu contrato com a Record TV em dezembro de 2024. Atualmente, ele integra o elenco do 'Dança dos Famosos 2025', quadro exibido no programa 'Domingão com Huck', da TV Globo.

A saída de Rodrigo Faro da Record

Em dezembro de 2024, Rodrigo Faro surpreendeu o público ao revelar que encerrou seu contrato com a Record. Em sua mensagem de despedida da emissora, ele agradeceu pelo longo relacionamento de trabalho e incentivo que recebeu durante todos os anos em que permaneceu lá.

"Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele em um trecho.

