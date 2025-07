Vera Viel fala sobre câncer raro e momento da cirurgia: 'Encontro sobrenatural'

Vera Viel, modelo e esposa de Rodrigo Faro, falou sobre o diagnóstico de sarcoma sinovial e destacou o papel da fé em sua recuperação

Vera Viel, de 49 anos, emocionou ao compartilhar detalhes sobre o diagnóstico de um câncer raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa. A descoberta ocorreu em outubro de 2024 e, desde então, ela tem vivido o tratamento.

A modelo falou sobre o assunto durante entrevista ao podcast Mil e Uma TrETAS. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, Vera contou que recebeu suporte constante do marido e das três filhas.

Ela explicou que o tumor foi percebido de forma inesperada, quando decidiu começar aulas de muay thai, algo que, segundo ela, "nem combina". “Vi que estava tendo no meu condomínio. Comecei a fazer aula, o tumor já estava aqui, não sabia, não sentia nada. Quando chutei, ele estourou lá dentro, saiu do lugar e formou um hematoma por dentro. Não tinha nada por fora”, relembrou.

No dia seguinte, ao fazer uma sessão de drenagem linfática, a profissional responsável notou algo incomum. “[A massagista] passou a mão e falou: 'Vera, tem uma coisa estranha aqui na sua coxa. Daí marquei a ressonância”, contou. Depois veio o diagnóstico.

Cirurgia longa e experiência espiritual marcante

O momento mais impactante, segundo Vera, ocorreu durante a cirurgia para remoção do tumor. "O que mais marcou nessa história toda é que tive um encontro com Deus sobrenatural no momento da minha cirurgia", relatou, visivelmente emocionada.

Ao entrar na sala de operação, ela disse ter feito uma oração intensa. “Eu clamei por Deus e falei: 'meu Deus, se eu estou passando por isso é porque o Senhor tem algum propósito na minha vida, uma missão, e eu tenho certeza da minha cura, esteja comigo agora'.”

A cirurgia, que estava prevista para durar quatro horas, acabou se estendendo por oito horas e meia. Ao despertar, Vera afirmou ter vivido uma experiência que descreveu como sobrenatural.

“Comecei a voltar e falei: 'eu estava com Ele. Eu estava nos braços de Deus e eu vou te contar tudo que Ele me falou'. E aí eu faço um relato para ele [Rodrigo] de como aconteceu e todas as coisas que eu ouvi de Deus e que eu sabia que eu ia estar curada, que eu tinha muito ainda que viver com as minhas meninas, que o Rodrigo cuidava de mim como se fosse Ele, e que a minha vida ia ter um novo sentido. E realmente a minha vida está tendo um novo sentido", finalizou.

