CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
TV / VOLTOU COM TUDO!

Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'

Rodrigo Faro está na Dança dos Famosos 2025; em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador fala da participação na atração e retorno à Globo

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 17h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar' - Foto: Globo/ Leo Rosario
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar' - Foto: Globo/ Leo Rosario

Rodrigo Faro (51) está confirmado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. Desde a estreia do quadro do Domingão com Huck, o apresentador tem chamado a atenção do público com seu gingado e carisma. Ele se tornou um dos nomes mais comentados da atração. 

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo responde por qual motivo aceitou participar da Dança dos Famosos 2025 e revela estratégia. O marido de Vera Viel (49) confessa sua maior motivação para encarar o quadro do Domingão

"Eu aceitei por que adoro desafio, é o quadro de maior sucesso na história da televisão brasileira. Adoro dançar, a dança faz parte da minha vida e eu gosto de me divertir. É o programa de um grande amigo meu, que é o Luciano Huck. Então, eu tinha que estar nessa, de qualquer jeito! Bora, bora se desafiar, se divertir e deixar tudo no palco", declara.

Foto: Globo/ Leo Rosário
Foto: Globo/ Leo Rosário

'Tem muita coisa boa ainda para acontecer'

Rodrigo reforça que vai entrar na disputa para se divertir, mas com vontade de fazer bonito no palco. Bem-humorado, Faro brinca que sua estratégia na Dança dos Famosos 2025será 'causar': "Se a dança não der certo, vai no carão, né? Se o corpo estiver dolorido, se vira, dá teu jeito. Quando a dança falhar, a gente vai no carão", aponta.

A Dança dos Famosos marca o retorno de Rodrigo Faro à Globo após um período de quase duas décadas. O apresentador menciona que não tinha lugar melhor para realizar essa volta ao canal e fala das expectativas. 

"São 17 anos longe da Globo, construindo minha história de comunicador na Record. Agora, poder voltar num momento tão especial da minha vida e ainda mais no programa de maior audiência da emissora, de um amigo querido, e dançando ainda é tudo maravilhoso. Não tinha lugar melhor para eu voltar! E vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa boa ainda e muita novidade para rolar", finaliza o apresentador Rodrigo Faro.

Leia mais: Vera Viel e Rodrigo Faro revelam maior aprendizado juntos: 'Desde o primeiro dia'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

dança dos famososgloboRodrigo Faroapresentador
Rodrigo Faro Rodrigo Faro   

Leia também

Memória

Silvio Santos - Foto: Reprodução / SBT

Um ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador

Bastidores

Eliana - Foto: Globo/Leo Rosario

Insatisfeita? Eliana abre o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano na Globo

Frio

Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News

Marina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia

Novidade

João Silva - Foto: Reprodução / Instagram

João Silva reaparece ao vivo no SBT após o pai, Faustão, passar por transplante

Saudades

Caio Blat, Ronnie Von e Preta Gil - Foto: Divulgação RedeTV! - Reprodução / Instagram

Caio Blat se emociona ao falar de Preta Gil: 'Ela revolucionou o país'

Dança dos Famosos

Rodrigo Faro - Foto: Globo/ Leo Rosario

Rodrigo Faro celebra participação no programa Lady Night

Últimas notícias

Sabrina Sato tem o hábito de usar sapatos saltos em diversas aparições públicasMédico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar'Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
Luis Fernando VerissimoLuis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre
Adriane Galisteu teve uma pielonefrite no começo do ano e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'
Silvio SantosUm ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanomaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Kseniya AlexandrovaCandidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’
Terence StampMorre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos
Zezé Di Camargo e Graciele LacerdaZezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade