Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'

Rodrigo Faro está na Dança dos Famosos 2025; em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador fala da participação na atração e retorno à Globo

Rodrigo Faro (51) está confirmado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. Desde a estreia do quadro do Domingão com Huck, o apresentador tem chamado a atenção do público com seu gingado e carisma. Ele se tornou um dos nomes mais comentados da atração.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo responde por qual motivo aceitou participar da Dança dos Famosos 2025 e revela estratégia. O marido de Vera Viel (49) confessa sua maior motivação para encarar o quadro do Domingão.

"Eu aceitei por que adoro desafio, é o quadro de maior sucesso na história da televisão brasileira. Adoro dançar, a dança faz parte da minha vida e eu gosto de me divertir. É o programa de um grande amigo meu, que é o Luciano Huck. Então, eu tinha que estar nessa, de qualquer jeito! Bora, bora se desafiar, se divertir e deixar tudo no palco", declara.

Foto: Globo/ Leo Rosário

'Tem muita coisa boa ainda para acontecer'

Rodrigo reforça que vai entrar na disputa para se divertir, mas com vontade de fazer bonito no palco. Bem-humorado, Faro brinca que sua estratégia na Dança dos Famosos 2025 será 'causar': "Se a dança não der certo, vai no carão, né? Se o corpo estiver dolorido, se vira, dá teu jeito. Quando a dança falhar, a gente vai no carão", aponta.

A Dança dos Famosos marca o retorno de Rodrigo Faro à Globo após um período de quase duas décadas. O apresentador menciona que não tinha lugar melhor para realizar essa volta ao canal e fala das expectativas.

"São 17 anos longe da Globo, construindo minha história de comunicador na Record. Agora, poder voltar num momento tão especial da minha vida e ainda mais no programa de maior audiência da emissora, de um amigo querido, e dançando ainda é tudo maravilhoso. Não tinha lugar melhor para eu voltar! E vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa boa ainda e muita novidade para rolar", finaliza o apresentador Rodrigo Faro.

Leia mais: Vera Viel e Rodrigo Faro revelam maior aprendizado juntos: 'Desde o primeiro dia'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: