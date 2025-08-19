Repórter da Record é roubada antes de entrada ao vivo; veja o vídeo

Beatriz Casadei, repórter da Record, teve o celular roubado antes de sua entrada ao vivo no Balanço Geral desta terça-feira (19)

Beatriz Casadei, repórter da Record, teve o celular roubado por um ciclista na manhã desta terça-feira, 19, um pouco antes de sua entrada ao vivo no Balanço Geral Manhã. A jornalista estava parada em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, quando um ciclista passou e pegou o aparelho que estava em sua mão.

Durante o programa, o apresentador Willian Leite exibiu o flagra do assaltou e informou que ela está bem, apesar do susto. Ele ainda informou que Beatriz foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. "Nós temos as informações: ela foi para a delegacia, para fazer boletim de ocorrência, porque o criminoso acabou levando o celular dela aqui. O Rafael Ferrari também está nesse local. Ele viu tudo, participou do que estava acontecendo ali", disse o comunicador.

Ferrari estava próximo ao local que a repórter foi roubada. O criminoso passou pelo local que ele estava fazendo uma gravação. "Rafa, conte... Você estava fazendo a reportagem e de repente você ouviu a Bia gritando. Você percebeu o que tinha acontecido logo depois ou não? Como é que foi essa história?", quis saber o apresentador.

"Willian, os garotos estavam aqui há bastante tempo, só que eles estavam bem vestidos. A nossa equipe até estava flagrando, de longe, eles olhando para a gente", comentou o jornalista. "A Beatriz Casadei ia entrar ao vivo na Record para dar informações aqui mesmo, da Marginal Pinheiros, quando ela estava com o celular assim, [segurando] nas mãos. Era para ler a informação, o dado exato para, claro, não passar nenhuma informação errada no ar", explicou.

Ele ainda contou que o rapaz que pegou o celular de Beatriz seguiu no sentido Ceagesp, pela própria Marginal Pinheiros. "Estes garotos fizeram esse assalto por volta de 7 horas da manhã, só que eles estavam aqui desde 6h25. A nossa equipe que estava ao vivo aqui já estava observando que eles já tinham passado, a gente até alertou um para o outro aqui. Falamos: 'olha, fiquem espertos', e a gente guardou os celulares", acrescentou.

Apresentador da Record anuncia a morte da noiva antes do casamento

O apresentador Marcus Marinho, que apresenta o programa RJ No Ar, da Record no Rio de Janeiro, está de luto. Ele anunciou que sua noiva, Luana, morreu apenas dois meses antes do casamento. O comunicador disse que a noiva morreu em um acidente de trânsito por causa da imprudência de outra pessoa. Os dois iriam se casar em outubro e já planejavam uma viagem para o Japão em breve.

Em um texto comovente, Marcus Marinho se despediu da noiva, com quem viveu um relacionamento por 11 anos, e compartilhou fotos dos dois juntos ao longo do namoro. "Oi, Mo... Os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado. A gente caiu, se levantou, chorou... Riu junto... Superou tanta coisa... E é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar. O casamento já estava marcado para outubro. Só faltava soltar os convites... A viagem pro Japão estava sendo planejada... Era nosso sonho... Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim... Por agora, descansa no colo Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!", disse ele. Veja o post!

