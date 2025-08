Apresentador da Record anuncia a morte da noiva antes do casamento

Noiva do apresentador Marcus Marinho, da Record Rio de Janeiro, morreu apenas dois meses antes do casamento: ‘Tirou você de mim'

O apresentador Marcus Marinho, que apresenta o programa RJ No Ar, da Record no Rio de Janeiro, está de luto. Nesta quarta-feira, 6, ele anunciou que sua noiva, Luana, morreu apenas dois meses antes do casamento.

O comunicador disse que a noiva morreu em um acidente de trânsito por causa da imprudência de outra pessoa. Os dois iriam se casar em outubro e já planejavam uma viagem para o Japão em breve.

Em um texto comovente, Marcus Marinho se despediu da noiva, com quem viveu um relacionamento por 11 anos, e compartilhou fotos dos dois juntos ao longo do namoro.

"Oi, Mo... Os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado. A gente caiu, se levantou, chorou... Riu junto... Superou tanta coisa... E é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar. O casamento já estava marcado para outubro. Só faltava soltar os convites... A viagem pro Japão estava sendo planejada... Era nosso sonho... Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim... Por agora, descansa no colo Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!", disse ele.

Morte da mãe de Brad Pitt

Mãe do ator Brad Pitt, Jane morreu aos 84 anos de idade. De acordo com a revista People, a causa da morte ainda não foi divulgada publicamente e o filho dela também não se pronunciou.

A morte de Jane foi lamentada por uma das netas dela, Sydney, filha de Doug. Nas redes sociais, ela fez uma homenagem para a avó nas redes sociais.

“Minha querida avó. Ainda não estávamos prontos para você partir, mas saber que você finalmente está livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil”, disse ela, e completou: “Ela conseguia acompanhar todos nós, seus 14 netos, sem perder o ritmo. Não havia limites para o amor que ela nos dava, e todos que a conheceram sentiram isso. Não sei como seguiremos em frente sem ela. Fomos verdadeiramente abençoados por tê-la para amar enquanto crescíamos e sei que ela vive através de cada um de nós”, declarou.

Jane criou seus 3 filhos, Brad, Doug e Julie, em Springfield, Missouri, Estados Unidos, e trabalhava como conselheira escolar. O marido dela, William, era proprietário de uma empresa de caminhões.

Mãe de Ratinho também morreu recentemente

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, está de luto. A mãe dele, Maria Talarico Massa, morreu aos 88 anos de idade, em 26 de julho de 2025. A causa da morte do falecimento ainda não foi divulgada pela família.

A morte dela foi anunciada publicamente por meio de um comunicado da equipe de Ratinho nas redes sociais.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre. Grupo Massa", informaram.