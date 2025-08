Jornalista da Record recebe alta após internação por celulite facial

Adriana Perroni, jornalista da Record, comunicou a sua alta através de um post na web; ela ficou internada após um quadro de celulite facial

Adriana Perroni, jornalista da Record TV, usou as redes sociais para contar que recebeu alta nesta terça-feira, 5, após enfrentar um quadro de celulite facial, uma infecção grave no rosto, e também uma trombose no braço.

Nas redes sociais, a apresentadora postou uma foto no quarto do hospital e falou sobre a liberação médica, dando detalhes de como seguirá o tratamento em casa. Ela já havia sido internada anteriormente, mas precisou retornar para ficar em observação por cinco dias.

"Acabo de receber alta. Após (mais) esses cinco dias de internação, vou seguir tratando a trombose com medicamento oral pelos próximos meses e continuar com antibióticos via catéter, em homecare, por mais algumas semanas. Força total pra curar de vez essa celulite facial", disse ela.

"Dessas duas passagens pelo hospital, levo mais do que exames, diagnósticos e orientações. Levo muito afeto. Fui cuidada com muito carinho, atenção e paciência por todos os profissionais: técnicos, enfermeiros, médicos, equipe da limpeza, da cozinha, nutricionistas… Dentro da estrutura impecável do @hospitalmoriah, encontrei acolhimento em todas as etapas desse processo e o sentimento é de gratidão", acrescentou.

Adriana também agradeceu as mensagens que recebeu durante esse período. "Agradeço por cada mensagem recebida de amigos, parentes e de tanta gente que eu nem conheço, mas que separou um tempinho pra me enviar boas energias."

"Obrigada também à Record, ao Portal r7 e a todos os demais portais que ajudaram a disseminar conhecimento sobre a celulite facial. Bora voltar à rotina, mas com um olhar novo sobre o essencial", finalizou.

O que é celulite facial?

A celulite facial é uma infecção bacteriana que afeta as camadas mais profundas da pele do rosto, causando inflamação nos tecidos subcutâneos. É importante destacar que essa condição é distinta da celulite estética, que se refere ao aspecto ondulado da pele causado pelo acúmulo de gordura.

Causas e fatores de risco

A celulite facial é geralmente causada por bactérias como Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, que entram na pele através de lesões como cortes, arranhões, picadas de insetos ou acne inflamada. Fatores que aumentam o risco de infecção incluem diabetes, sistema imunológico enfraquecido, obesidade e condições como eczema ou psoríase.

Sintomas

Os principais sinais da celulite facial incluem vermelhidão, inchaço, dor e sensação de calor na área afetada. Em casos mais graves, podem ocorrer febre, calafrios, bolhas, pressão arterial baixa e aceleração ou diminuição da frequência cardíaca. Se não tratada adequadamente, a infecção pode evoluir para complicações sérias, como septicemia ou meningite.

Tratamento

O tratamento da celulite facial geralmente envolve o uso de antibióticos, que podem ser administrados por via oral ou intravenosa, dependendo da gravidade da infecção. Em casos mais graves, pode ser necessária internação hospitalar. Além disso, o uso de analgésicos para controle da dor e compressas frias para redução do inchaço também são recomendados.

Prevenção

Para prevenir a celulite facial, é fundamental manter a pele limpa e hidratada, tratar prontamente qualquer lesão cutânea e evitar coçar ou manipular feridas. Pessoas com condições que afetam o sistema imunológico devem ter cuidados adicionais para evitar infecções

A celulite facial é uma condição séria que requer atenção médica imediata. Identificar os sintomas precocemente e iniciar o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações graves. Se você notar sinais de celulite facial, procure orientação médica o quanto antes.

